Котлеты не такие вкусные, как хочется? Вот 8 распространенных ошибок в приготовлении

Котлеты - одно из самых любимых блюд на столах многих украинских семей. Однако иногда даже такое простое блюдо может стать испорченным и невкусным из-за распространенных ошибок в приготовлении котлет.
О том, какие распространенные ошибки в приготовлении котлет приводят к тому, что блюдо не держит форму, сырое или пережаренное, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мелкий помол делает фарш более жидким, а котлеты - более плотными. Такая консистенция идеальна для приготовления тефтелей, фрикаделек или люля-кебаб, но не котлет.
Вследствие пропускания мяса через мясорубку несколько раз или использования блендера котлеты теряют свою сочность и пышность. Поэтому для приготовления котлет достаточно сделать фарш, пропустив мясо через мясорубку один раз.
Хотя котлеты можно готовить и без дополнительных ингредиентов, технически, это будет другое блюдо. Кроме этого, вкус и текстура будут не такими выразительными.
Один из необходимых ингредиентов для приготовления котлет - подсушенный хлеб, замоченный в воде или молоке. Этот ингредиент впитывает сок мяса и делает котлету более нежной. На 1 килограмм мяса рекомендуется использовать 250 граммов хлеба.
Одной из основных ошибок является неверное соотношение мяса и других ингредиентов, таких как хлеб, лук или яйца.
Если слишком много хлеба или других наполнителей, котлеты могут стать слишком мягкими и не держать форму. Если же вы добавите мало хлеба, котлеты могут быть сухими и жесткими.
Оптимальная пропорция - это 1 часть хлеба на 4 части мяса. Это позволяет достичь идеальной консистенции.
Особенно стоит осторожно добавлять яйцо, или не добавлять его вовсе. Иначе фарш станет липким, а котлеты жесткими. Рекомендуют добавлять не более 1 яйца на 500-700 грамм фарша.
Важно помнить, что соль и специи нужно добавлять в меру. Если переборщить с солью или перцем, вкус котлет может быть чрезмерно резким и даже неприятным.
Также не забывайте, что вы можете добавлять специи по желанию, но лучше не слишком приправлять котлеты - у них должен быть легкий, естественный вкус мяса.
Чрезмерное количество специй ухудшает вкус котлет (иллюстративное фото: Freepik)
Поскольку для разнообразия вкуса в фарш нередко добавляют другие продукты, например, лук, хлеб, яйца, чеснок и специи, массу необходимо вымешать до однородности.
Однако попытки сделать фарш лучше благодаря длительному вымешиванию приведут лишь к уплотнению массы и несколько сухим котлетам.
После замешивания фарша посуду с ним советуют накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1-2 часа. Тогда масса станет более вязкой, что поможет при формировании котлет.
Однако не стоит оставлять в холодильнике надолго фарш с большим количеством молока, сырым чесноком или луком - вкус котлет может ухудшиться.
Размер котлет влияет на скорость и равномерность их приготовления. Если часть котлет будет меньше - они пригорят, а другие останутся сырыми внутри.
Котлеты могут быть невкусными, если сковорода недостаточно или слишком разогрета. Если сковорода слишком горячая, котлеты поджариваются быстро, но могут остаться сырыми внутри.
К счастью, тогда блюдо можно доготовить в духовке или протушить. Однако если же температура слишком низкая, котлеты впитывают избыток масла и становятся жирными.
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При написании материала использовались следующие источники: Всеосвіта, кулинарный ресурс Господинька, На пенсії.