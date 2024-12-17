Котлети з м'яса та картоплі: рецепт смачної страви з Тернополя

Ці котлети за рецептом з Тернополя зовні нагадують звичайні котлети з м'яса. Проте в їхньому приготуванні використовують терту сиру картоплю, завдяки чому страва стає ситною та водночас ніжною.

Про те, як готувати картопляно-м'ясні котлети за рецептом з Тернополя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для котлет з м'яса та картоплі

Для того, щоб приготувати котлети з м'яса та картоплі, необхідні такі продукти:

вода гаряча - 200 мл

картопля - 2 шт.

лопатка - 500 г

цибуля - 1 шт.

сухарі - 75 г

сіль - 1 ч. л.

перець - до смаку

приправа до шашлику - 1 ч. л.

олія - для смаження

Як готувати котлети за рецептом з Тернополя

Котлети з картоплею за тернопільським рецептом краще робити з домашнього фаршу. Для цього використовують свіже м'ясо з лопатки.

Замість сухарів можна використовувати підсушений хліб. Його потрібно розмочити, заливши гарячою кип'яченою водою, а в той час перемолоти м'ясо на фарш. Також до фаршу потрібно перемолоти почищену цибулю.

Картоплю потрібно почистити та натерти на великій терці. Коли сухарі розмокнуть, з хліба потрібно відтиснути рідину та додати м'якуш до інших інгредієнтів.

Для того, щоб смак котлет був більш виразним, у фарш потрібно додати сіль, перець та спеції. Ретельно перемішайте інгредієнти та залиште фарш настоюватися протягом 20-30 хвилин, так маса вбере більше ароматів.

Фарш для котлет за тернопільським рецептом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сформуйте з фаршу котлети - на один виріб потрібно приблизно одна столова ложка маси. Щоб виліплювати котлети було легше, можна змочити руки в холодній воді. Розігрійте на пательні олію та обсмажте котлети до рум'яної скоринки з кожного боку.

Як приготувати котлети за тернопільським рецептом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Проте після цього котлети ще не готові, їх необхідно протушкувати. Це радять робити в пательні з товстими стінками, наливши в посуд 100-150 мл води або бульйону та, за бажанням, додавши лавровий лист та перець горошком.

Тушкувати котлети з картоплею потрібно під кришкою протягом 10 хвилин, на слабкому вогні. Після цього можна пригощатися стравою тернопільської кухні.