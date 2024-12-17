Котлеты из мяса и картофеля: рецепт вкусного блюда из Тернополя
Эти котлеты по рецепту из Тернополя внешне напоминают обычные котлеты из мяса. Однако в их приготовлении используют тертый сырой картофель, благодаря чему блюдо становится сытным и одновременно нежным.
О том, как готовить картофельно-мясные котлеты по рецепту из Тернополя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для котлет из мяса и картофеля
Для того чтобы приготовить котлеты из мяса и картофеля, необходимы такие продукты:
- вода горячая - 200 мл
- картофель - 2 шт.
- лопатка - 500 г
- лук - 1 шт.
- сухари - 75 г
- соль - 1 ч. л.
- перец - по вкусу
- приправа к шашлыку - 1 ч. л.
- растительное масло - для жарки
Как готовить котлеты по рецепту из Тернополя
Котлеты с картошкой по тернопольскому рецепту лучше делать из домашнего фарша. Для этого используют свежее мясо из лопатки.
Вместо сухарей можно использовать подсушенный хлеб. Его нужно размочить, залив горячей кипяченой водой, а в то время перемолоть мясо на фарш. Также к фаршу нужно перемолоть почищенный лук.
Картофель нужно почистить и натереть на крупной терке. Когда сухари размокнут, из хлеба нужно отжать жидкость и добавить мякиш к другим ингредиентам.
Для того чтобы вкус котлет был более выразительным, в фарш нужно добавить соль, перец и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте фарш настаиваться в течение 20-30 минут, так масса впитает больше ароматов.
Фарш для котлет по тернопольскому рецепту (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Сформируйте из фарша котлеты - на одно изделие нужно примерно одна столовая ложка массы. Чтобы вылепливать котлеты было легче, можно смочить руки в холодной воде. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте котлеты до румяной корочки с каждой стороны.
Как приготовить котлеты по тернопольскому рецепту (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Однако после этого котлеты еще не готовы, их необходимо протушить. Это советуют делать в сковороде с толстыми стенками, налив в посуду 100-150 мл воды или бульона и, по желанию, добавив лавровый лист и перец горошком.
Тушить котлеты с картошкой нужно под крышкой в течение 10 минут, на слабом огне. После этого можно угощаться блюдом тернопольской кухни.
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