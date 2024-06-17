Домашня лазанья з тістом філо: спрощений рецепт класичної італійської страви
Зазвичай відому всім страву італійської кухні - лазанью - готують з використанням спеціальних листів лазаньї, які іноді потрібно додатково відварювати. Проте з тістом філо ця страва не менш смачна, а готувати її простіше.
Про те, як готувати лазанью з тістом філо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки grenache_rose.
Що потрібно для лазаньї
Для того, щоб приготувати цю класичну страву за рецептом з тістом філо у формі діаметром 26 см, потрібні такі інгредієнти:
- фарш - 400 г;
- тісто філо - 500 г;
- борошно - 50 г;
- молоко - 500 мл;
- сир - 150 г;
- вершкове масло - 50 г;
- морква (велика) - 1 шт.;
- помідори - 3-4 шт.;
- цибуля (велика) - 1 шт.;
- мускатний горіх - щіпка;
- сіль - щіпка;
- олія - до смаження;
- спеції - до смаку.
Як готувати лазанью з тістом філо
Приготуйте начинку для лазаньї. Для цього очистьте і подрібніть цибулю, помийте і почистьте моркву, натріть її на великій терці.
Розігрійте пательню з олією і всипте цибулю - і злегка обсмажте її, до розм'якшення. Додайте моркву, перемішайте інгредієнти і смажте до напівготовності.
Помийте помідори, після чого бланшуйте їх, спочатку обережно ошпаривши окропом, а потім помістивши в крижану воду. Це допоможе легко зняти шкірку. Після цього перемеліть помідори до консистенції пасти за допомогою блендера.
Готовий помідорний соус додайте до овочів в пательні. За бажанням додайте італійські трави або інші спеції до свого смаку, влийте пів стакана води, накрийте пательню кришкою і тушкуйте овочі протягом 7-10 хвилин.
Після цього додайте фарш і смажте все до готовності, розбиваючи грудочки фаршу ложкою.
Для приготування соусу бешамель розігрійте вершкове масло в невеликій каструлі з товстим дном. Коли масло стане рідким, додайте борошно і обсмажте його до золотистого кольору.
Борошно необхідно перемішувати, щоб воно не пригоріло. Після цього влийте в каструлю молоко і варіть до загустіння соусу, постійно перемішуючи суміш.
В загустілий соус додайте мускатний горіх та сіль, перемішайте, і варить соус ще протягом 2 хвилин. Готовий соус зніміть з вогню та залиште охолоджуватися.
Натріть сир на великій або середній терці. Змастіть дно форми приблизно 1/3 соусу бешамель. Розріжте навпіл тісто філо, а листи умовно поділіть на три частини.
Викладіть одну частину на дно форми, на соус. На тісто викладіть частину фаршу з овочами і полийте соусом, залишивши для наступних шарів. На соус викладіть листи тіста, а на них - фарш і соус.
Повторіть цей крок до закінчення інгредієнтів - та посипте лазанью натертим сиром. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте страву протягом 45 хвилин.
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