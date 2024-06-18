Котлеты "Кордон Блю": рецепт необычных котлет из курятины в панировке

Кордон Блю, котлета, вероятно, швейцарской или французской кухни, напоминает украинскую котлету по-киевски. Правда, для начинки используется ветчина и сыр, который становится жидким при нагревании. А нежный вкус курятины прекрасно дополняет хрустящая корочка из панировочных сухарей.

О том, как готовить котлету "Кордон Блю", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Allrecipes .

Что нужно для котлеты кордон блю

Для того чтобы приготовить куриные котлеты с ветчиной и сыром, нужны следующие продукты:

куриная грудка - 2 шт.;

сыр - 85-100 г;

ветчина - 85-100 г;

сливочное масло - 20 г;

панировочные сухари - 1-2 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить кордон блю из курятины

Для начала подготовьте куриные грудки - промойте их, очистите от кожуры и косточек, разрежьте пополам, посолите и поперчите. После этого с помощью молотка для мяса отбейте их до 0,5-0,7 см толщины.

Сыр и ветчину нарежьте на тонкие ломтики, оставив немного сыра для украшения котлет. На каждую грудку выложите по одному ломтику сыра и по одному ломтику ветчины так, чтобы до края грудки оставалось не менее 1 см.

Сверните грудку рулетиком или сложите пополам так, чтобы начинка была внутри. Для надежности края котлеты можно скрепить зубочисткой.

Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Хотя эти котлеты можно готовить на сковороде, более хрустящими они становятся при запекании в духовке. Чтобы готовить кордон блю в духовке, разогрейте ее до температуры 175 градусов.

Форму для выпекания лучше выбирать из стекла или керамическую - к этому материалу котлеты будут прилипать меньше, чем к металлу. Смажьте маслом форму, выложите котлеты и присыпьте их оставшимися панировочными сухарями.

Запекайте блюдо в течение 30-35 минут, пока курица не станет светло-розового, почти белого цвета.

Натрите или нарежьте оставшийся сыр, равномерно выложите на каждую котлетку и запекайте блюдо еще в течение 3 минут, пока сыр не растает.

После этого осторожно переложите котлеты на тарелки и извлеките зубочистки, если вы закрепляли края.