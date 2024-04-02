У котів також буває алергія на їжу: як вона проявляється та що можна зробити

Алергічні реакції властиві не тільки людям, а й нашим пухнастикам - собакам та котам. І одна з найчастіших алергій, з якими мають проблеми коти - це на їжу. Потрібно звертати увагу на якість корму, алергени у складі та на то, як кіт реагує на свою їжу.

Як проявляється алергія на їжу в котів та що потрібно зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням Oakland Veterinary.

Що може викликати алергію у котів

Найчастіше така алергія виникає від різних компонентів у кормі. Науковці довели, що найбільшими алергенами є:

Індичка

Ягнятина та баранина

Молоко та молочні продукти

Деякі консерванти, барвники, ароматизатори

Як проявляється алергія

Про те, що тварина страждає від алергічної реакції, свідчить подразнена шкіра. Кіт намагається її постійно вилизувати, нервує. Якщо відсунути шерсть, то можна побачити, що на шкірі з'явилося подразнення чи почервоніння. Коти можуть сильніше лизати чи гризти своє тіло - так вони намагаються усунути свербіння.

Також має насторожити більш часте сечовипускання та випорожнення кишечника. Це явна ознака того, що зі шлунково-кишковим трактом тварини щось негаразд.

Зверніть увагу, як тварина їсть. Відсутність або повна втрата апетиту може бути саме одним з симптомів алергії на їжу. Поширеною ознакою алергії на корм є також блювання.

З менш помітних симптомів спеціалісти виділяють такі: випадання або тьмяна, ламка шерсть, інфекції шкіри та вух, виділення з очей або/та носа, чхання, хрипіння, кашель

Якщо ви помітили один чи декілька симптомів і перед цим дали коту новий корм, то найімовірніше, це харчова алергія, а не системне захворювання. Варто зауважити, що алергічна реакція для тварин дуже небезпечна, тому варто одразу ж звернутися за допомогою ветеринара.

Як лікують алергію у котів

Ветеринар має підтвердити діагноз - алергія, і перше, що він запропонує - змінити корм на лікувальний. Згодом потрібно буде підібрати гіпоалергенний корм або інший, гарної якості, якій підійде пухнастику.

Також застосовують для лікування: