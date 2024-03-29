Яку воду потрібно давати собаці для пиття

І хоча вода - це основа життя, але не кожна дійсно підходить для пиття тварини.

Власники собак часто приділяють велику увагу корму своїх вихованців та правильному харчуванню. Але при цьому підхід до вибору пиття значно простіший - звичайна вода і найчастіше, з під крану.

Яку воду потрібно обирати для собаки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради ветеринарів з Dogster.

Основні правила пиття собаки

Щоб ваш вихованець був здоровим і добре розвився, потрібно дотримуватися таких правил:

Вода для пиття завжди має бути чистою. Рідина, налита у відкриту миску, дуже швидко збирає пил, бруд та мікробів, тому вона дуже швидко стає непридатною до пиття. Варто використовувати спеціальні поїлки - в них вода буде чистішою.

Міняти воду для тварин потрібно як мінімум двічі на день, інакше в ній заведуться бактерії та мікроорганізми. Вони непомітні для ока, однак дуже шкідливі для здоров'я собаки.

Вода має бути кімнатної температури - тоді вона забезпечить ідеальний термообмін в організмі та не викличе застудних захворювань.

Поїлка або миска з водою завжди мають бути повними, особливо, якщо тварина харчується сухим кормом.

Яку воду обирати

Господарі постійно вагаються, яку ж обирати воду - сиру, кип'ячену чи відфільтровану. У кожної води є свої плюси та мінуси.

Кип'ячена. Якість такої води залежить від ємності, яку використали для кип'ятіння. Наприклад, вода з алюмінієвих або залізних чайників без емалі вважається непридатною до пиття. Те саме стосується чайників з пластмаси. Зараз можна придбати чайники з кераміки чи скла - ці матеріали хімічно інертні й майже не впливають на властивості води. Також підійде чайник з нержавійки.

Сира. Багато собаківників вважають кип'ячену воду "мертвою", не п'ють її самі та не дають тваринам. В результаті собака може отримати воду сумнівної якості з природних джерел, колодязів, чи просто з-під крану. Так робити не можна! Водопровід може бути отруєний не тільки хлоркою, а й важкими металами, навіть миш'яком та кадмієм. У джерелах та колодязях можуть бути активні мікроорганізми, водорості, гриби, віруси.

Фільтрована. Якість такої води залежить від фільтрів, але у більшості випадків вона набагато краще підходить для пиття, чим кип'ячена. Вона дешевша, простіша в отриманні, корисніша, зручніша у використанні, оскільки її не потрібно охолоджувати й можна одразу дати собаці. Також підійде вода у пляшках, але без газу.