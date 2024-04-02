У кошек тоже бывает аллергия на еду: как она проявляется и что можно сделать

Аллергические реакции свойственны не только людям, но и нашим пушистикам - собакам и котам. И одна из самых частых аллергий, с которыми имеют проблемы кошки - это на еду. Следует обращать внимание на качество корма, аллергены в составе и на то, как кот реагирует на свою пищу.

Как проявляется аллергия на еду у кошек и что нужно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Oakland Veterinary.

Что может вызвать аллергию у кошек

Чаще такая аллергия возникает от различных компонентов в корме. Ученые доказали, что наибольшими аллергенами являются:

Индейка

Ягнятина и баранина

Молоко и молочные продукты

Некоторые консерванты, красители, ароматизаторы

Как проявляется аллергия

О том, что животное страдает аллергической реакцией, свидетельствует раздраженная кожа. Кот пытается ее постоянно вылизывать, нервничает. Если отодвинуть шерсть, то можно увидеть, что на коже появилось раздражение или покраснение. Кошки могут сильнее лизать или грызть свое тело - так они пытаются устранить зуд.

Также должно насторожить более частое мочеиспускание и стул кишечника. Это очевидный признак того, что с желудочно-кишечным трактом животного что-то не так.

Обратите внимание, как животное ест. Отсутствие или полная потеря аппетита может быть одним из симптомов аллергии на пищу. Распространенным признаком аллергии на корм является рвота.

Из менее заметных симптомов специалисты выделяют следующие: выпадение или тусклая, ломкая шерсть, инфекции кожи и ушей, выделение из глаз или носа, чихание, хрипение, кашель

Если вы заметили один или несколько симптомов и перед этим дали коту новый корм, то, скорее всего, это пищевая аллергия, а не системное заболевание. Следует заметить, что аллергическая реакция для животных очень опасна, поэтому следует сразу обратиться за помощью ветеринара.

Как лечат аллергию у кошек

Ветеринар должен подтвердить диагноз – аллергия, и первое, что он предложит – сменить корм на лечебный. Со временем нужно будет подобрать гипоаллергенный корм или другой, хорошего качества, которому подойдет пушистику.

Также применяют для лечения: