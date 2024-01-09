Коти вміють передбачати погоду: як "прочитати" підказки свого улюбленця

Підказки про погоду від вашого котика

Природа наділила котів доволі чутливими барабанними перетинками. Таким чином пухнастики можуть відчувати зміни атмосферного тиску. Для того, щоб позбутися неприємних відчуттів у вухах, кіт починає активно митися та облизуватися.

Саме це може свідчити про майбутню зміну погодних умов.

Такий самий ефект має й рясне линяння. Воно може бути зумовлене зміною сезону, а може говорити про зміну погодних умов. Однак у цьому варто переконатися, що тварина не захворіла й не відчуває стресу.

Про наближення холодів свідчать такі зміни в поведінці:

кіт починає більше їсти, щоби впоратися з похолоданням

кіт лягає біля найтеплішого місця в будинку

кіт спить, згорнувшись у клубок і прикриваючи ніс лапкою

Якщо ви помітили, що ваш улюбленець знервований і не може знайти собі місця, можливо, насувається ураган, гроза чи хуртовина.

Коли кіт спить на спині лапками догори, очікуйте на прихід тепла.

А якщо кіт не хоче йти на вулицю, тре лапками вуха й вилизує хвіст, скоро буде дощ.

Народні прикмети про кота