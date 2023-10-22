"Кішка - жива істота". Боєць ЗСУ врятував тварину, до якої окупанти прив'язали вибухівку

Сапер ЗСУ на ім'я Анатолій, ризикуючи власним життям, витратив 2,5 години на розмінування кішки. До її тіла російські окупанти прив'язали вибухівку. Випадок стався на одній зі звільнених ділянок на Донеччині.

На донецькому напрямку бійці ЗСУ зайняли позицію на звільненій від окупантів території. Бліндаж був в одному зі зруйнованих будинків. Коли вони наблизилися до цього бліндажу, то почули жахливий крик тварини.

"Увійшли обережно і бачимо таку картину - лежить кішка. Лапи їй ці гади зав'язали скотчем, а на тілі трохи стирчать з волосіні. Їх видно лише якщо уважно придивитися. Проблема була в тому, що, якщо їх обрізати, то буде вибух, а якщо кішку потягнути, то, те ж саме. Простіше, звичайно, було самому підірвати, бо це був занадто великий ризик. Але кішка - це ж жива Істота. Ну й прийшлося повозитися дві с половиною години", - розповів 23-річний сапер.

Військові стверджують, що був величезний ризик підірватись разом із твариною, але совість не дозволила підірвати кішку, тому було зроблено все для її звільнення.

"Головне, що вже був досвід у таких справах. Добре, що розумна кішка попалася. Терпіла, поки все це тривало. Тепер вона з нами", - розповів Микола.

Ця неймовірна історія порятунку тварини має щасливе продовження. За словами Анатолія, один із його побратимів планує переправити кішку до себе додому. Там на неї вже чекають його дружина з дочкою, які дадуть тварині нову люблячу сім'ю.

У ЗСУ кажуть, що цей випадок - не перший. Після звільнення сіл та міст ще у 2022 році, у тому числі й під Києвом, військовим доводилося стикатися з мінуванням та вбивствами домашніх тварин.

Розрахунок окупантів дуже простий - українці дбайливо ставляться до тварин та кинуться їх рятувати. А вибухівку прикріплювали як до живих, так і вже загиблих тварин. Сапери вже мають досвід знешкодження таких вибухівок і одразу просять усіх відійти подалі, щоб уникнути жертв та врятувати вихованців.