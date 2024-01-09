Коты умеют предсказывать погоду: как "прочесть" подсказки своего любимца

Подсказки о погоде от вашего котика

Природа наделила кошек довольно чувствительными барабанными перепонками. Таким образом пушистики могут ощущать изменения атмосферного давления. Для того чтобы избавиться от неприятных ощущений в ушах, кот начинает активно мыться и облизываться.

Именно это может свидетельствовать о предстоящем изменении погодных условий.

Такой же эффект имеет и обильная линька. Она может быть обусловлена сменой сезона, а может говорить об изменении погодных условий. Однако в этом следует убедиться, что животное не заболело и не испытывает стресса.

О приближении холодов свидетельствуют следующие изменения в поведении:

кот начинает больше есть, чтобы справиться с похолоданием

кот ложится у самого теплого места в доме

кот спит, свернувшись в клубок и прикрывая нос лапкой

Если вы заметили, что ваш любимец взволнован и не может найти себе места, возможно, надвигается ураган, гроза или метель.

Когда кот спит на спине лапками вверх, ждите прихода тепла.

А если кот не хочет идти на улицу, трет лапками уши и вылизывает хвост, скоро будет дождь.

Народные приметы о коте