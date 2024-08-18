"Я стала мамою": відома співачка поділилася радісною новиною (фото, відео)

Співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) поділилася з фанами дуже радісною новиною. Артистка "стала мамою" - вона забрала з притулку маленького песика, якого врятували з зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис та Stories з Instagram Ліди Лі.

"Поповнення в сім'ї"

Так, 17 серпня співачка розповіла, що наважилася на дещо важливе. Вона вирушила на вокзал, аби забрати свою "херсонську любов". Лідія ледь не запізнилася, але усе ж встигла знайти потрібний вагон, де на неї вже чекали.

Lida Lee розповіла про радісну події (скріншоти)

Співачці передали маленького песика. Вона дуже раділа та не приховувала емоцій. Це вже другий собака зірки.

Виявилося, що вона побачила песика у притулку. І вона не одразу забрала щеня. Втім, потім співачка усе ж вирішила дати йому дім.

"Я стала мамою прекрасної дівчинки. Вона вкрала моє серденько з першого погляду, але я не наважилась забрати її одразу", - розповіла Ліда Лі.

Ліда Лі взяла щеня з притулку (скріншоти)

Співачка обіцяє, що буде "хорошою мамою" для песика. Вона проводить з щеням багато часу та вже показала перші кадри після того, як його привезли додому.

Ліда Лі завела собаку (скріншот)

Також артистка зазначила, що вирішила поділитися цією історією не просто так. Вона закликає фанів дбати про тварин, які залишилися без захисту та господарів.

"Зараз дуже-дуже багато тваринок потребують нашої допомоги та опіки. Особливо ті, кого змогли врятувати з окупованих територій, як мою Лу Лу", - наголосила Лідія.

Ліда Лі закликала допомагати тваринам (скріншот)

Також співачка вже показала щемливе відео з щеням. Вона дякує Лу Лу за те, що та з'явилася у її житті.