Кому пасує піксі: як зрозуміти, що ця стрижка - саме для тебе

Стрижка піксі підкреслює риси обличчя і надає образу характеру. Однак пасує вона далеко не всім.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, кому вона пасує найбільше, а також на що звернути увагу перед візитом до майстра.

Піксі - смілива і стильна коротка стрижка, яка може кардинально змінити образ. Однак, перш ніж на неї зважитися, варто врахувати кілька чинників, щоб зрозуміти, чи підходить вона саме вам.

Ось кілька аспектів, які допоможуть визначити, чи є піксі вашою стрижкою:

Форма обличчя

Піксі особливо гарно виглядає на овальному, круглому і серцеподібному обличчях. На овальному обличчі вона підкреслює симетрію, кругле обличчя візуально подовжує, а серцеподібному надає балансу, акцентуючи на вилицях. Людям із квадратною або видовженою формою обличчя слід бути обережнішими з піксі, оскільки вона може підкреслити різкі лінії або ще більше подовжити обличчя. Втім, правильно підібрана довжина та об'єм можуть скоригувати ці нюанси.

Риси обличчя

Піксі відкриває обличчя, тож вона чудово пасує людям з виразними рисами, такими як гарні вилиці, чітко окреслена підборідна лінія або великі очі. Якщо ви пишаєтеся цими рисами, то піксі допоможе їх підкреслити.

Структура волосся

Хоча піксі вважається досить універсальною, найкращий вигляд вона має на прямому або злегка хвилястому волоссі середньої густоти. На дуже тонкому волоссі може не вистачати об'єму, а на густому і кучерявому може знадобитися більше зусиль для укладання.



Кому пасує стрижка піксі (ілюстративне фото: freepik.com)

Укладання

Піксі може здаватися невибагливою, але насправді вона часто потребує щоденного укладання, щоб мати акуратний вигляд. Залежно від довжини та текстури волосся вам можуть знадобитися муси, гелі, воски або лаки для фіксації. Якщо ви не готові приділяти час укладанню, можливо, варто розглянути інші варіанти.

Впевненість у собі

Піксі - досить смілива заява. Вона привертає увагу до обличчя і шиї. Тому, щоб носити її з гідністю, потрібна впевненість у собі та готовність до змін.

Бажання змін

Якщо ви відчуваєте бажання кардинально змінити свій образ, піксі може стати чудовим варіантом. Це спосіб висловити індивідуальність і оновити свій стиль.



Кому пасує стрижка піксі (ілюстративне фото: freepik.com)

Як зрозуміти, що піксі - саме для вас?

Експериментуйте віртуально

Є мобільні додатки та онлайн-сервіси, які дають змогу "приміряти" різні стрижки до своєї фотографії. Це допоможе отримати візуальне уявлення про те, який вигляд ви матимете з піксі.

Спробуйте заколоти волосся

Спробуйте заколоти своє довге волосся так, щоб імітувати коротку стрижку. Подивіться в дзеркало під різними кутами, оцініть, чи комфортно ви себе почуваєте з відкритим обличчям.

Проконсультуйтеся з перукарем

Найкращий спосіб дізнатися, чи підходить вам піксі, - це порадитися з досвідченим перукарем. Він зможе оцінити форму вашого обличчя, структуру волосся і дати професійну пораду, враховуючи ваші побажання. Він також може запропонувати різні варіанти піксі, які найкраще підійдуть саме вам.



Що потрібно знати про стрижку піксі (ілюстративне фото: freepik.com)