Зеленская в костюме из черниговской шерсти удивляет американцев (фото)

Елена Зеленская в очередной раз доказала, что ее наряды - это не просто одежда, а определенная символика тех слов, желаний и месседжей, которые должны увидеть и понять весь мир.

РБК-Украина (проект Styler) разобрал новый образ Зеленской, что несет в себе определенный символизм происходящих в Украине событий.

Зеленская не перестает очаровывать

Как известно, Зеленская прибыла в США, чтобы активно участвовать в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В первый день жена президента Украины впечатляла своим элегантным костюмом в цвете кемел . Он символизировал дружелюбие и соответствовал теме встречи.

А уже на следующий день Елена предстала на сессии в еще более интригующем наряде, поскольку он несет в себе очень глубокий смысл и сильный подтекст.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Особенность наряда Зеленской

На этот раз костюм первой леди выполнен из черниговской шерсти, что одним своим названием символизирует всеми ожидаемую "бавовну". Но посыл совсем не в названии ткани и ее происхождении.

Цвет костюма Елены - черный, но он имеет белую полосу, которая с одной стороны переходит на верх и символизирует простую, но важную истину - белая полоса всегда наступает после черной.

Зеленская в костюме от Андре Тана (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На этот раз дизайнером наряда для Зеленской стал известный модельер Андре Тан. Он, кстати, на своей странице в Instagram поблагодарил первую леди за выбор украинского производителя.

Хорошим дополнением нового образа супруги президента стали классические черные туфли лодочки, которые выглядят очень лаконично и сдержанно.

Ткань для костюма от ANDRE TAN Аtelier изготовлена мастерами из черниговской шерсти (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цель встречи и уместность костюма

Добавим, что на полях Генассамблеи ООН первая леди подняла важный вопрос борьбы за будущее и затронула тем украинских детей в войне.

Елене удалось лично обратиться к Генсеку ООН.

Также Зеленская имела возможность обсудить вопросы ментального здоровья с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом.

Зеленская с гендиректором ВОЗ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Поэтому уместность сегодняшнего образа Зеленской очень меткая, ведь черно-белые цвета всегда символизируют уверенность и линии нашей жизни.