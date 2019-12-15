Коснется каждого: детали нашумевшего закона об автомобилях

Украина переходит на электромобили, и в 2030-м году использовать средства передвижения на бензиновом, дизельном или газовом топливе будет запрещено. Народные депутаты хотят прописать это на уровне закона. Для перехода создадут все условия. "Зеленые" авто освободят от еще одного налога и упростят установку электрозарядок. Детали рассказываются в материале "Сегодня".

Сейчас в Украине число электромобилей растет так быстро, что мы занимаем по этому показателю 10-е место в мире. Всего в Украине зарегистрировано почти 27 тыс. "зеленых" авто. Из них более 7 тыс. украинцы купили за этот год. Для сравнения, в прошлом году купили 5,3 тыс. электрокаров – вдвое больше, чем в 2017 году. Росту продаж способствовала отмена таможенных сборов и налогов на ввоз электромобилей. Количество электрокаров из общего числа машин в Украине равно 3-3,2%.

Аналитики IRS Group прогнозируют увеличение количества электрокаров до 246 тысяч. Темпы продаж электромобилей продолжат расти за счет "обнуления" налогов. Льготная растаможка будет действовать до 2021 года. Украинцы могут ввозить электромобили и не платить ни копейки за растаможку, не надо платить НДС – 16,8%, и акцизный сбор – 1 евро за каждый кВт емкости аккумулятора. Таможенную пошлину в 10% парламент отменил еще в 2015 году. Остается только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто. Есть большая вероятность, что и этот сбор отменят.

Через десять лет Украина должна перейти на электромобили. Депутаты прописали это в проекте закона №2532.

"С целью сохранения окружающей среды, выполнения международных обязательств по уменьшению выбросов в атмосферу, улучшению экологического состояния в городах, а также уменьшения зависимости экономики от импорта нефти и нефтепродуктов, государство определяет своим приоритетом переход на электрический автомобильный транспорт до 1 января 2030 года", – говорится в одном из пунктов проекта.

Что изменит законопроект:

до 31 декабря 2022 года отменяется Пенсионный сбор при регистрации электромобиля;

до 31 декабря 2024 года электромобили с зелеными номерными знаками смогут ездить по полосе общественного транспорта;

Кабмин должен разработать госпрограму по льготному кредитованию и страхованию на покупку электромобиля. Также правительству поручается создать программу по развитию украинских производителей электрокаров, производства и утилизации аккумуляторных батарей.

Станция зарядки Tesla (фото: pixabay.com)

Большая часть пунктов проекта касается зарядных станций для электромобилей. На сегодня в Украине насчитывается 2054 зарядные станции с 4069 точками подключения, посчитал сервис PlugShare. Для сравнения в 2014 году в Украине было всего 35 зарядных станций всех типов. На одну зарядную станцию в стране приходится семь электромобилей (примерно 3,5 на каждую зарядную точку). Это соизмеримо с показателями стран Европы.

Подключать новые зарядные станции сложно из-за бюрократии, считают эксперты. Но самая большая проблема – они не выгодны бизнесу.

Большую часть сложностей должен решить проект закона:

до 31 декабря 2024 операторам зарядных станций не нужно получать лицензию;

до 31 декабря 2022 года не нужно будет платить за подключение и выделение мощностей для операторов автомобильных зарядных станций.

к элементам благоустройства добавятся токоприемники подключения электромобилей к сети внешнего освещения и внешней рекламы;

новые автозаправки, которые строятся за городами, должны быть оборудованы зарядными станциями.

Если электромобилей станет больше, то продажи бензина упадут. А акциз с горючего направляется в Дорожный фонд. Чтобы дороги не остались без финансирования, введут новый налог. Это предвидено законопроектом №2532. С 1 января 2025 года налог будет взиматься с деятельности операторов зарядных станций. Сбор будет начисляться по объему потребленной энергии.

Ранее сообщалось, что Tesla построит первый завод в Европе.