Торкнеться кожного: деталі гучного закону про автомобілі

Україна переходить на електромобілі, та в 2030-му році використовувати засоби пересування на бензиновому, дизельному або газовому паливі буде заборонено. Народні депутати хочуть прописати це на рівні закону. Для переходу створять всі умови. "Зелені" авто звільнять від ще одного податку і спростять установку электрозарядок. Деталі розповідаються в матеріалі "Сьогодні".

Зараз в Україні кількість електромобілів зростає так швидко, що ми займаємо по цьому показнику 10-е місце в світі. Всього в Україні зареєстровано майже 27 тис. "зелених" авто. З них понад 7 тис. українці купили за цей рік. Для порівняння, в минулому році купили 5,3 тис. електрокарів – вдвічі більше, ніж в 2017 році. Зростанню продажів сприяла відміна митних зборів і податків на ввезення електромобілів. Кількість електрокарів із загального числа машин в Україні дорівнює 3-3,2%.

Аналітики IRS Group прогнозують збільшення кількості електрокарів до 246 тисяч. Темпи продажів електромобілів продовжать зростати за рахунок "обнулення" податків. Пільгове розмитнення буде діяти до 2021 року. Українці можуть ввозити електромобілі і не платити ні копійки за розмитнення, не треба платити ПДВ – 16,8%, акцизний збір – 1 євро за кожен кВт ємності акумулятора. Мито в 10% парламент скасував ще в 2015 році. Залишається тільки збір в Пенсійний фонд – 4,8%, його сплачують при реєстрації авто. Є велика ймовірність, що і цей збір скасують.

Через десять років Україна має перейти на електромобілі. Депутати прописали це в проекті закону №2532.

"З метою збереження навколишнього середовища, виконання міжнародних зобов'язань щодо зменшення викидів в атмосферу, поліпшення екологічного стану в містах, а також зменшення залежності економіки від імпорту нафти і нафтопродуктів, держава визначає своїм пріоритетом перехід на електричний автомобільний транспорт до 1 січня 2030 року", – йдеться в одному з пунктів проекту.

Що змінить законопроект:

до 31 грудня 2022 року скасовується Пенсійний збір при реєстрації електромобіля;

до 31 грудня 2024 року електромобілі з зеленими номерними знаками зможуть їздити по смузі громадського транспорту;

Кабмін повинен розробити держпрограму щодо пільгового кредитування та страхування на купівлю електромобіля. Також уряду доручається створити програму з розвитку українських виробників електрокарів, виробництва та утилізації акумуляторних батарей.

Станція зарядки електромобілів Tesla (фото: pixabay.com)

Велика частина пунктів проекту стосується зарядних станцій для електромобілів. На сьогодні в Україні налічується 2054 зарядні станції з 4069 точками підключення, порахував сервіс PlugShare. Для порівняння в 2014 році в Україні було всього 35 зарядних станцій всіх типів. На одну зарядну станцію в країні припадає сім електромобілів (приблизно 3,5 на кожну зарядну точку). Це порівнянно з показниками країн Європи.

Підключати нові зарядні станції складно через бюрократію, вважають експерти. Але найбільша проблема – вони не вигідні бізнесу.

Більшу частину складнощів повинен вирішити проект закону:

до 31 грудня 2024 операторам зарядних станцій не потрібно отримувати ліцензію;

до 31 грудня 2022 року не потрібно буде платити за підключення і виділення потужностей для операторів автомобільних зарядних станцій.

до елементів благоустрою додадуться струмоприймачі підключення електромобілів до мережі зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

нові автозаправки, які будуються за містами, повинні бути обладнані зарядними станціями.

Якщо електромобілів стане більше, то продажі бензину впадуть. А акциз з пального направляється в Дорожній фонд. Щоб дороги не залишилися без фінансування, введуть новий податок. Це передбачено законопроектом №2532. З 1 січня 2025 року податок буде стягуватися з діяльності операторів зарядних станцій. Збір буде нараховуватися за обсягом спожитої енергії.

Раніше повідомлялося, що Tesla побудує перший завод у Європі.