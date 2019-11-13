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Tesla построит первый завод в Европе

Новости » В мире     13.11.2019 - 12:07
Tesla построит первый завод в Европе
Фото: компания Tesla (inventure.com.ua)

Завод планируют открыть в 2021 году

Американская компания по производству электромобилей Tesla построит завод в Германии вблизи Берлина, который станет первым заводом в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы компании Илона Маска в Twitter.

Сообщается, что при заводе также планируется открытие инженерного и дизайнерского центра.

"Giga Берлин. Мы будем производить батареи, электродвигатели и электромобили, начнем с Model Y", - написал Маск.

Сообщается, что новый завод будет располагаться вблизи с границей Берлина и федеральной земли Бранденбург. Кроме кроссовера Tesla Model Y, на нем будут собираться седаны Tesla Model 3. Компания уже начала размещать вакансии по трудоустройству, ожидается, что на заводе будет около 10 тыс. сотрудников. Предприятие планируют открыть в 2021 году.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в августе компания Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов Rent Solar. Услуга предоставлена в США, стоимость аренды составляет 90 долларов в месяц.

Также сообщалось, что по словам Маска, компания SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет, чтобы колонизировать Марс.

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