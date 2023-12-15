У космосі виявлено водоймище, вік якого становить 12 мільярдів років

У квазарі, одному з найбільш яскравих і активних об'єктів у космосі, виявлено найбільше водоймище. Маса водяної пари в ньому перевищує у 140 трильйонів разів загальний обсяг води у світовому океані.

Світло від цього квазара досягло Землі через 12 мільярдів років, показуючи період, коли Всесвіту було всього 1,6 мільярда років. Вчені, включаючи Метта Бредфорда з Лабораторії реактивного руху NASA, наголошують на унікальності оточення квазара через його величезну масу води, що є новим доказом поширеності рідини в космосі.

Квазари харчуються величезними чорними дірами, що поглинають навколишній газ та пил, при цьому випромінюючи величезну кількість енергії. Вода в ньому розподілена навколо чорної діри на відстані сотень світлових років, вказуючи на надзвичайно тепле та щільне газове оточення.

Це відкриття підкреслює важливість спостережень у міліметровому та субміліметровому діапазонах. У світлі швидкого розвитку астрономії вчені планують побудову CCAT - 25-метрового телескопа в пустелі Атакама в Чилі, що дозволить розкривати потенціал таких досліджень і відкривати найдавніші галактики у Всесвіті.