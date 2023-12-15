В космосе обнаружен водоем, возраст которого составляет 12 миллиардов лет

В квазаре, одном из самых ярких и активных объектов в космосе, обнаружен наибольший водоем. Масса водяных паров в нем превышает в 140 триллионов раз общий объем воды в мировом океане.

Свет от этого квазара достиг Земли через 12 миллиардов лет, показывая период, когда Вселенной было всего 1,6 миллиарда лет. Ученые, включая Мэтта Брэдфорда из Лаборатории реактивного движения NASA, отмечают уникальность окружения квазара из-за его огромной массы воды, что является новым доказательством распространенности жидкости в космосе.

Квазары питаются огромными черными дырами, поглощающими окружающий газ и пыль, при этом излучая огромное количество энергии. Вода в нем распределена вокруг черной дыры на расстоянии сотен световых лет, указывая на очень теплое и плотное газовое окружение.

Это открытие подчеркивает важность наблюдений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах. В свете быстрого развития астрономии ученые планируют построение CCAT - 25-метрового телескопа в пустыне Атакама в Чили, что позволит раскрывать потенциал таких исследований и открывать древнейшие галактики во Вселенной.