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В космосе нашли звезду-вампира: невероятное фото

STYLERНовости науки    26.01.2020 - 21:33
В космосе нашли звезду-вампира: невероятное фото
Телекоп NASA "Кеплер" обнаружил необычную звездную систему (Фото: nasa.gov)

Телекоп NASA "Кеплер" обнаружил необычную систему, в которой одна звезда поглощает другую

В космосе обнаружили звездную систему-вампира после супер-взрыва. Она состоит из белой карликовой звезды, которая "поедает" своего коричневого спутника, масса которого меньше примерно в десять раз.

Как говорится на сайте американского космического агентства NASA, уникальную систему заметили при помощи орбитального телескопа "Кеплер" - охотника за экзопланетами.

Белый карлик - это оставшееся ядро ​​стареющей звезды, похожей на Солнце, размер которого приблизительно как наша Земля.

Коричневый карлик вращается вокруг своего более крупного партнера каждые 83 минуты на расстоянии всего 400 тысяч километров - примерно на расстоянии от Земли до Луны. Они находятся так близко друг к другу, что сильная гравитация белого карлика снимает материал с коричневого, высасывая его сущность, как вампир.

"Отобранный" материал формирует диск, когда он движется по спирали к белому карлику (известный как аккреционный диск).

В космосе нашли звезду-вампира: невероятное фото

NASA обнаружила в космосе звездную систему-вампира (Фото: STScI / nasa.gov)

В NASA отмечают, что телеспоп заметил систему совершенно случайно - "Кеплер" смотрел в правильном направлении, когда эта она подверглась супер-взрыву.

Событие оставалось скрытым в архиве телескопа до тех пор, пока его не изучила группа ученых. "Кеплер" зафиксировал медленное увеличение яркости, за которым последовало быстрое усиление.

Согласно теории, супер-взрыв срабатывает, когда аккреционный диск достигает переломного момента. По мере накопления материала он увеличивается в размерах, пока внешний край не испытает гравитационный резонанс с вращающимся коричневым карликом. Это может вызвать тепловую нестабильность, приводящую к перегреву диска. Действительно, наблюдения показывают, что температура диска поднимается с примерно от 2 700 до 5 300 градусов по Цельсию в его нормальном состоянии до максимума от 9700 до 11 700 градусов на пике супер-взрыва.

Этот тип карликовой новой системы встречается относительно редко, известно лишь около 100 подобных.

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