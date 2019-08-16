Космос близко: Илон Маск озвучил стоимость города на Марсе

Илон Маск - генеральный директор SpaceX рассказал, что строительство города на Марсе будет возможно уже к 2050 году. По словам главного космического идеолога, это может быть самый дорогой строительный проект в истории человечества. И его стоимость может достигать до одной восьмой от объема всей мировой экономики.

Маск предполагает, что строительство обойдется от 100 миллиардов до 10 триллионов долларов США.

"Расчеты основаны на предположении, что городу потребуется как минимум миллион тонн груза с Земли, чтобы функционировать первое время. Стоимость создания марсианского города будет зависеть от того, сколько стоит отправить каждую тонну на Марс. Если это 100 000 долларов за тонну, то это установит цену в районе 100 миллиардов долларов", - цитирует слова Маска издание Hi.News.

Фото: Илон Маск (inosmi.ru)

К слову, за 10 триллионов долларов возможно приобрести все государственные и частные активы такой страны, как Великобритания. На сегодняшний день их стоимость оценивается в 11,8 триллиона долларов.

Как мы ранее писали, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter странный пост, который ввел его подписчиков в тупик.

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