Космос близько: Ілон Маск озвучив вартість міста на Марсі

Ілон Маск - генеральний директор SpaceX розповів, що будівництво міста на Марсі буде можливо вже до 2050 року. За словами головного космічного ідеолога, це може бути найдорожчий будівельний проект в історії людства. І його вартість може досягати до однієї восьмої від обсягу всієї світової економіки.

Маск передбачає, що будівництво обійдеться від 100 до 10 мільярдів трильйонів доларів США.

"Розрахунки базуються на припущенні, що місту потрібно як мінімум мільйон тонн вантажу з Землі, щоб функціонувати перший час. Вартість створення марсіанського міста буде залежати від того, скільки коштує відправити кожну тонну на Марс. Якщо це 100 000 доларів за тонну, то це встановить ціну в районі 100 мільярдів доларів", - цитує слова Маска видання Hi.News.

Фото: Ілон Маск (inosmi.ru)

До речі, за 10 трильйонів доларів можливо придбати всі державні і приватні активи такої країни, як Великобританія. На сьогоднішній день їх вартість оцінюється в 11,8 трильйона доларів.

Як ми раніше писали, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму акаунті в Twitter дивний пост, який ввів його підписників у глухий кут.

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