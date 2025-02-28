Космічний зонд показав, який вигляд має Земля зі зворотного боку Місяця: унікальні кадри

Приватний космічний зонд Blue Ghost у рамках програми NASA CLPS, продовжує свою місію з дослідження Місяця. Під час недавніх маневрів апарат передав нові кадри зі зворотного боку супутника і встановив рекорд, вперше зафіксувавши GPS-сигнали на рекордній відстані від Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на науково-популярний сайт IFLScience .

Що включає в себе місія Blue Ghost

Blue Ghost планує здійснити м'яку посадку в Море Криз 2 березня, де доставить 10 наукових приладів. Перед цим зонд виконає серію маневрів для виходу на низьку орбіту Місяця. Раніше апарат передав відеоматеріали зі зворотного боку супутника Землі.

"Третя й остання орбітальна корекція завершена! Сьогодні рано вранці команда Firefly виконала 16-секундне увімкнення двигунів, що дало змогу апарату вийти на майже кругову орбіту", - заявили представники місії.

На борту Blue Ghost перебувають інструменти NASA, які вивчатимуть теплові потоки в надрах Місяця, взаємодію частинок із поверхнею, а також магнітні та електричні поля. Крім того, апарат зробить рентгенівські знімки магнітосфери Землі.

У рамках місії буде проведено тести нових технологій, включно з аналізом властивостей місячного реголіту, випробування радіаційно-стійких обчислювальних систем і методів боротьби з місячним пилом.

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Рекорди та ключові експерименти місії Blue Ghost

Одним із ключових експериментів стане спостереження повного сонячного затемнення 14 березня, коли Земля закриє Сонце над місячним горизонтом. А 16 березня Blue Ghost зафіксує ефект світіння горизонту, викликаний левітацією місячного пилу.

Цей феномен, уперше зафіксований астронавтом Юджином Сернаном під час місії "Аполлон-17", може становити загрозу для майбутніх експедицій, оскільки заряджений пил здатний проникати в обладнання і в легені людей.

Зонд також встановив новий рекорд: уперше в історії експериментальний модуль LuGRE зафіксував GPS-сигнали на відстані 396 тисяч кілометрів від Землі, що відкриває можливість використання супутникових навігаційних систем для орієнтування на шляху до Місяця і на його поверхні.

Після посадки LuGRE продовжить роботу ще 14 днів і спробує встановити новий рекорд - вперше зловити GPS-сигнал на місячній поверхні. Це стане важливим кроком до більш точної навігації для майбутніх місій.



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