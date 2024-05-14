"Космічні" фіолетові котлети, які сподобаються дітям: будуть просити добавку

Якщо дитина перебірлива в їжі, то буває не просто, щось приготувати. Чудовим варіантом стануть фіолетові "космічні" котлети, які вразять дітей, і вони будуть просити добавки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Марії Брилковської.
Готуються такі котлетки всього за 30 хвилин, є чудовим джерелом рослинного білка і можуть бути збагачені безліччю смаків.
Сочевиця вважається одним з найкращих рослинних джерел заліза. Вміст заліза у ній може змінюватися залежно від сорту, але в середньому становить приблизно 6 мг на 100 г. До прикладу, у буряку 0,8 мг на 100 г.
Для приготувати "космічних" котлет знадобляться такі інгредієнти:
Такі фіолетові котлетки можна їсти дітям від шести місяців за умови, що всі алергени запропоновані окремо та зберігається безпечна подача.
Сочевицю потрібно спочатку залити кипʼятком на 30 хвилин. Потім злийте з неї воду та перекладіть у чашу блендера.
Далі капусту наріжте шматочками, цибулю і моркву почистьте та поріжте на кілька частин. Овочі додайте до сочевиці та перебийте разом у блендері до однорідної маси.
Після цього додайте яйця, борошно, спеції та ретельно перемішайте масу. Сформуйте з неї круглі котлети.
Нагрійте сковорідку, викладіть котлети та смажте з обох сторін.
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