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"Космические" фиолетовые котлеты, которые понравятся детям: будут просить добавку

Как приготовить фиолетовые котлеты для детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если ребенок разборчив в еде, то бывает не просто, что-то приготовить. Прекрасным вариантом станут фиолетовые "космические" котлеты, которые поразят детей, и они будут просить добавки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Марии Брилковской.

Список ингредиентов

Готовятся такие котлетки всего за 30 минут, являются отличным источником растительного белка и могут быть обогащены множеством вкусов.

Чечевица считается одним из самых лучших растительных источников железа. Содержание железа в ней может изменяться в зависимости от сорта, но в среднем составляет примерно 6 мг на 100 г. К примеру, в свекле 0,8 мг на 100 г.

Для приготовления "космических" котлет понадобятся следующие ингредиенты:

  • чечевица - 100 г
  • капуста красноголовая - 150 г
  • лук - 1/2 шт.
  • морковь - 1/2 шт.
  • цельнозерновая мука - 2 ст.л
  • яйца куриные - 2 шт.
  • чеснок сушеный - 1 ч.л

Такие фиолетовые котлетки можно есть детям от шести месяцев при условии, что все аллергены предложены отдельно и сохраняется безопасная подача.

Способ приготовления

Чечевицу нужно сначала залить кипятком на 30 минут. Затем слейте воду и переложите в чашу блендера.

Далее капусту нарежьте кусочками, лук и морковь почистьте и порежьте на несколько частей. Добавьте овощи к чечевице и перебейте вместе в блендере до однородной массы.

Затем добавьте яйца, муку, специи и тщательно перемешайте массу. Сформируйте из нее круглые котлеты.

Нагрейте сковороду, выложите котлеты и жарьте с обеих сторон.

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