"Космические" фиолетовые котлеты, которые понравятся детям: будут просить добавку

Если ребенок разборчив в еде, то бывает не просто, что-то приготовить. Прекрасным вариантом станут фиолетовые "космические" котлеты, которые поразят детей, и они будут просить добавки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Марии Брилковской.
Готовятся такие котлетки всего за 30 минут, являются отличным источником растительного белка и могут быть обогащены множеством вкусов.
Чечевица считается одним из самых лучших растительных источников железа. Содержание железа в ней может изменяться в зависимости от сорта, но в среднем составляет примерно 6 мг на 100 г. К примеру, в свекле 0,8 мг на 100 г.
Для приготовления "космических" котлет понадобятся следующие ингредиенты:
Такие фиолетовые котлетки можно есть детям от шести месяцев при условии, что все аллергены предложены отдельно и сохраняется безопасная подача.
Чечевицу нужно сначала залить кипятком на 30 минут. Затем слейте воду и переложите в чашу блендера.
Далее капусту нарежьте кусочками, лук и морковь почистьте и порежьте на несколько частей. Добавьте овощи к чечевице и перебейте вместе в блендере до однородной массы.
Затем добавьте яйца, муку, специи и тщательно перемешайте массу. Сформируйте из нее круглые котлеты.
Нагрейте сковороду, выложите котлеты и жарьте с обеих сторон.
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