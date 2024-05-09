Яку страву найчастіше обирають діти у шкільних їдальнях

Після оновленого шкільного меню під керівництвом Євгена Клопотенка, стало відомо, яку ж страви частіше за все обирають діти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Нову Українську школу.

Що люблять діти в їдальнях

Деталі про харчування школярів розповіла завідувачка їдальні київської школи № 281 Світлана Верещинська.

За її словами, коли у їхній їдальні переходили на нове меню відповідно до збірника шеф-кухаря Євгена Клопотенка, то уважно вивчали його і пробували готувати різні страви.

Нагадаємо, реформа харчування стартувала 20220 року та викликала тоді бурю емоцій та критики від батьків.

Так, кухарі додали до меню нові салати, почали готувати рибні стіки та нагетси. Потім у стравописі з'явилася паелья, бігос та плов з булгуру.

В українських школах відбулася реформа харчування (фото: nus.org.ua)

Завідувачка їдальні київської школи № 281 пригадує, що перейти на нові рецепти було не складно, просто змінили технологію приготування страв і додали нові спеції.

Тепер у цій школі частіше готують бігос з капустою замість звичайної гречки. Цю страву діти люблять найбільше.

Їжу школярам подають у форматі шведського столу або пропонують дабл-меню. Щодня кухарі готують по два види салатів, перших страв, м'ясних страв, гарнірів та напоїв. Учні самі обирають собі страви.

У столичній школі готові і далі розширювати асортимент страв та працювати за оновленим рецептами Клопотенка.

Що буде ще в реформі харчування

Наразі продовжується навчання працівників їдалень. У 2023 році підвищення кваліфікації пройшли понад 3 тисячі кухарів, а з початку 2024 року навчання завершили понад 600 осіб. Крім того, планується розширення мережі кулінарних хабів, де шкільні кухарі зможуть підвищувати свою кваліфікацію

За словами міністра освіти й науки Оксена Лісового, наразі їх функціонує 16, а до кінця травня запрацює 21.

Для підготовки нових кадрів для шкільних їдалень відповідно до реформи, у закладах професійно-технічної освіти будуть навчати за новим професійним стандартом "Кухар закладу освіти". Наразі триває перенавчання майстрів.