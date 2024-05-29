Косметолог сказала, за якими зонами дійсно можна визначити вік жінки

За якими зонами можна визначити вік у жінок

"Шия, декольте, кисті рук - це саме ті зони, за якими можна визначити вік.Ми дуже пильно слідкуємо за нашим обличчям, підбираємо косметику з косметологом, наносимо спф, робимо зволожуючі процедури у клініці, але дуже часто забуваємо саме ці зони наділити своєю увагою", - каже Анна.

Так що ж робити, щоб якнайдовше зберегти молодість не тільки обличчя

Перше. Догляд

"Коли вмиваєтесь, наносите тонік та крем, наносьте усі етапи догляду на шию та декольте. Шкірі на цих зонах потрібне зволоження не менше, ніж на обличчі", - розповідає лікар.

За якими зонами можна визначити вік у жінок (фото: Freepik)

Друге. СПФ

Руки, шия, декольте завжди піддаються більш сильному впливу сонячного випромінювання, навіть у досить молодих дівчаток дуже часто є пігментні плями, які з віком стають все помітніше.

Третє. Зволоження

"І я зараз не тільки про креми, а також і про водний баланс, достатність жирів у харчуванні задля пружності нашої шкіри. Якщо наш організм зневоднений, він в першу чергу буде тягнути воду з усіх запасів, а одним з депо води є гідроліпідний бар'єр нашої шкіри. Замисліться, чому іноді навіть креми не рятують суху шкіру", - каже Анна.

"Ці маленькі поради допоможуть вам виглядати ще більш доглянутою та привабливою. Але, якщо ви хочете індивідуального підбору засобів догляду - запрошую на онлайн консультацію", - резюме косметолог.