Косметолог сказала, за якими зонами дійсно можна визначити вік жінки

У кожної з нас є ті зони, які демонструють наш вік, адже саме за ними ми не так ретельно доглядаємо, як за обличчям, наприклад.
Детальніше про такі зони розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис лікаря-косметолога Анни Тарасенко.
"Шия, декольте, кисті рук - це саме ті зони, за якими можна визначити вік.Ми дуже пильно слідкуємо за нашим обличчям, підбираємо косметику з косметологом, наносимо спф, робимо зволожуючі процедури у клініці, але дуже часто забуваємо саме ці зони наділити своєю увагою", - каже Анна.
"Коли вмиваєтесь, наносите тонік та крем, наносьте усі етапи догляду на шию та декольте. Шкірі на цих зонах потрібне зволоження не менше, ніж на обличчі", - розповідає лікар.
За якими зонами можна визначити вік у жінок (фото: Freepik)
Руки, шия, декольте завжди піддаються більш сильному впливу сонячного випромінювання, навіть у досить молодих дівчаток дуже часто є пігментні плями, які з віком стають все помітніше.
"І я зараз не тільки про креми, а також і про водний баланс, достатність жирів у харчуванні задля пружності нашої шкіри. Якщо наш організм зневоднений, він в першу чергу буде тягнути воду з усіх запасів, а одним з депо води є гідроліпідний бар'єр нашої шкіри. Замисліться, чому іноді навіть креми не рятують суху шкіру", - каже Анна.
"Ці маленькі поради допоможуть вам виглядати ще більш доглянутою та привабливою. Але, якщо ви хочете індивідуального підбору засобів догляду - запрошую на онлайн консультацію", - резюме косметолог.
Раніше ми розповідали, як алкоголь впливає на стан шкіри обличчя.
Також читайте, коли насправді варто звертатися до косметолога.