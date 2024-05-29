Косметолог сказала, по каким зонам действительно можно определить возраст женщины

По каким зонам можно определить возраст у женщин

"Шея, декольте, кисти рук – это именно те зоны, за которыми можно определить возраст. Мы очень пристально следим за нашим лицом, подбираем косметику с косметологом, наносим спф, делаем увлажняющие процедуры в клинике, но очень часто забываем именно эти зоны наделить своей вниманием", - говорит Анна.

Так что же делать, чтобы дольше сохранить молодость не только лицо

Первый. Уход

"Когда умываетесь, наносите тоник и крем, наносите все этапы ухода на шею и декольте. Коже на этих зонах нужно увлажнение не меньше, чем на лице", - рассказывает врач.

По каким зонам можно определить возраст у женщин (фото: Freepik)

Второе. СПФ

Руки, шея, декольте всегда подвергаются более сильному воздействию солнечного излучения, даже у довольно молодых девочек очень часто пигментные пятна, которые с возрастом становятся все заметнее.

Третье. Увлажнение

"И я сейчас не только о кремах, а также и о водном балансе, достаточности жиров в питании ради упругости нашей кожи. Если наш организм обезвожен, он в первую очередь будет тянуть воду из всех запасов, а одним из депо воды является гидролипидный бар" ер нашей кожи. Задумайтесь, почему иногда даже кремы не спасают сухую кожу", - говорит Анна.

"Эти маленькие советы помогут вам выглядеть еще более ухоженной и привлекательной. Но если вы хотите индивидуального подбора средств ухода - приглашаю на онлайн консультацию", - резюме косметолог.