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Косметолог сказала, коли насправді варто звертатися до експерта

Вівторок 28 травня 2024 17:47
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Косметолог сказала, коли насправді варто звертатися до експерта Коли дійсно потрібно звертатися до косметолога (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Тарасенко Анна

Багато хто вважає, що звернутися до косметолога можна лише у певному віці, але що про це думає лікар?

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис лікаря-косметолога Анни Тарасенко.

Коли все ж таки треба йти до косметолога?

"Чи є той самий вік, коли ВЖЕ ПОРА? Скажу так, точного віку немає, старіти ми починаємо з 25-ти років. Але, в когось є показання для процедур вже з 18", - каже Анна.

⠀За словами косметолога, найперше, що треба зробити-підібрати якісний домашній догляд. Це допоможе підтримувати у шкірі сталий рівень зволоженості та збереже її від пігментації.

"На першу консультацію щодо процедур я би радила приходити після 18ти років, щоб обрати тактику роботи з вашим типом старіння, і вирішити з косметологом, коли починати процедури і які саме робити", - пояснює лікар-косметолог.

Косметолог сказала, коли насправді варто звертатися до експерта

Коли дійсно потрібно звертатися до косметолога (фото: Freepik)

Починаємо ми майже завжди з профілактики:

  • пілінги (оновлення шкіри, освітлення, сяяння)
  • біоревіталізанти та мезотерапія ( укріплюємо звʼязки, зволожуємо шкіру) ботулінотерапія(профілактика появи мімічних зморшок)
  • можливе підключення апаратних методик (по потребі та показам).

Коли ви звертаєтесь до лікаря вже після 35-40, то ми вже починаємо працювати більш активно з наявними ознаками старіння та на профілактику. Догляд також стає більш активним, підключаємо ретинол, пептиди, вітамін С.

"Найважливішим є те, що ми працюємо з цілісним організмом, і важливо підтримувати здоровʼя правильним харчуванням, корисними звичками та спортом. Тоді ми отримуємо більш стійкі та передбачувані результати", - резюмує Анна.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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