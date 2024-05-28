Косметолог сказала, коли насправді варто звертатися до експерта
Багато хто вважає, що звернутися до косметолога можна лише у певному віці, але що про це думає лікар?
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис лікаря-косметолога Анни Тарасенко.
Коли все ж таки треба йти до косметолога?
"Чи є той самий вік, коли ВЖЕ ПОРА? Скажу так, точного віку немає, старіти ми починаємо з 25-ти років. Але, в когось є показання для процедур вже з 18", - каже Анна.
⠀За словами косметолога, найперше, що треба зробити-підібрати якісний домашній догляд. Це допоможе підтримувати у шкірі сталий рівень зволоженості та збереже її від пігментації.
"На першу консультацію щодо процедур я би радила приходити після 18ти років, щоб обрати тактику роботи з вашим типом старіння, і вирішити з косметологом, коли починати процедури і які саме робити", - пояснює лікар-косметолог.
Коли дійсно потрібно звертатися до косметолога (фото: Freepik)
Починаємо ми майже завжди з профілактики:
- пілінги (оновлення шкіри, освітлення, сяяння)
- біоревіталізанти та мезотерапія ( укріплюємо звʼязки, зволожуємо шкіру) ботулінотерапія(профілактика появи мімічних зморшок)
- можливе підключення апаратних методик (по потребі та показам).
Коли ви звертаєтесь до лікаря вже після 35-40, то ми вже починаємо працювати більш активно з наявними ознаками старіння та на профілактику. Догляд також стає більш активним, підключаємо ретинол, пептиди, вітамін С.
"Найважливішим є те, що ми працюємо з цілісним організмом, і важливо підтримувати здоровʼя правильним харчуванням, корисними звичками та спортом. Тоді ми отримуємо більш стійкі та передбачувані результати", - резюмує Анна.
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