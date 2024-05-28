Як алкоголь впливає на стан шкіри обличчя: пояснення косметолога

У сучасному світі важко уявити свято чи вечірку без бокалу улюбленого напою. Але як алкоголь насправді впливає на нашу шкіру та красу? Знає косметолог.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис лікаря-косметолога Анни Тарасенко.

Як алкоголь впливає на стан шкіри

За словами Анни, алкогольні напої дійсно знижують рівень вітамінів та антиоксидантів у нашій шкірі. Саме тому наше обличчя може мати втомлений вигляд. Шкіра стає менш сяючою та скоріше старіє.

Відбувається дегідратація та втрата вологи.Алкоголь дуже сильний діуретик (саме тому зранку після вечірки ви встаєте - 1кг, але на певний час. Якщо грішити часто вінішком (а може і міцніше) - шкіра стане менш пружною та зволоженою, зʼявляються набряки.

Також за словами косметолога можливо розширення судин, поява куперозу. Алкоголь викликає ще більше розповсюдження судинної сітки, і це може прогресувати у запальний стан шкіри.Тому, якщо маєте рожеві щічки - контролюємо кількість бокалів.

Як алкоголь впливає на стан шкіри (фото: Freepik)

"Ризик запалень та акне.Алкоголь може бути тригером запалення та погіршувати ситуацію зі шкірою", - попереджає лікар.

Уповільнення процесів регенерації, також є наслідком алкоголю.Підвищене споживання алкогольних напоїв впливає на заживлення як простих царапин, так і інших пошкоджень.

"Резюмуючи хочу сказати, що не демонізую алкоголь, але його надмірне споживання може призвести до погіршення стану вашої шкіри. Тримаємо баланс між бокальчиком просеко та гарним доглядом за собою, своїм здоровʼям та станом шкіри", - каже Анна.