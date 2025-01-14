Косметолог розповіла, як зробити шкіру ідеальною без використання косметики

Що впливає на стан шкіри

Генетика

За словами косметолога та дерматолога Дарії Тіщенко, генетика визначає тип шкіри, рівень меланіну, здатність шкіри до відновлення та вироблення колагену та еластину.

Деякі люди мають генетичну перевагу, що забезпечує кращий захист від ультрафіолетових променів або забруднення.

Також генетика може впливати на те, наскільки швидко з'являються зморшки або інші ознаки старіння.

Спосіб життя

На стан шкір сильно впливає харчування, сон фізична активність та рівень стресу. Наприклад, правильне харчування, багате на антиоксиданти та омега-3 може значно покращити стан шкіри, зменшити запалення та сприяти її відновленню.

Лікар зазначила, що деякі люди мають гарну шкіру завдяки вдалому поєднанню генетики та здорового способу життя.

Однак, це не означає, що проблемну шкіру неможливо покращити. Головне - це правильний підхід та систематичність.

Які фактори призводить до висипань на обличчі

Інфекції

Бактерії, віруси та грибки можуть викликати шкірні інфекції. Часто ці збудники потрапляють на шкіру через поріз, укус комахи або іншу рану. Отримана інфекція може спричинити почервоніння на обличчі.

Алергія

Засмічення пор

Коли пори на обличчі забиваються мертвими клітинами шкіри, надлишком шкірного сала та забрудненнями з навколишнього середовища, це може призвести до появи прищів та чорних крапок.

Засмічення пор може бути зумовлене неправильним очищенням шкіри, використанням комедогенних косметичних продуктів або недостатнім видаленням макіяжу.

Неправильне харчування

Харчування може впливати на стан шкіри. Вживання їжі з високим вмістом жирів, цукру та оброблених продуктів може сприяти появі висипів на обличчі.