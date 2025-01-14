Косметолог рассказала, как сделать кожу идеальной без использования косметики

Что влияет на состояние кожи

Генетика

По словам косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко, генетика определяет тип кожи, уровень меланина, способность кожи к восстановлению и выработке коллагена и эластина.

Некоторые люди имеют генетическое преимущество, обеспечивающее лучшую защиту от ультрафиолетовых лучей или загрязнения.

Также генетика может влиять на то, насколько быстро появляются морщины или другие признаки старения.

Образ жизни

На состояние кожи сильно влияет питание, сон, физическая активность и уровень стресса. Например, правильное питание, богатое антиоксидантами и омега-3 может значительно улучшить состояние кожи, уменьшить воспаление и способствовать ее восстановлению.

Врач отметила, что некоторые люди имеют хорошую кожу благодаря удачному сочетанию генетики и здорового образа жизни.

Однако, это не означает, что проблемную кожу невозможно улучшить. Главное - это правильный подход и систематичность.

Какие факторы приводит к высыпаниям на лице

Инфекции

Бактерии, вирусы и грибки могут вызвать кожные инфекции. Часто эти возбудители попадают на кожу через порез, укус насекомого или другую рану. Полученная инфекция может вызвать покраснение на лице.

Аллергия

Засорение пор

Когда поры на лице забиваются мертвыми клетками кожи, избытком кожного сала и загрязнениями из окружающей среды, это может привести к появлению прыщей и черных точек.

Засорение пор может быть обусловлено неправильным очищением кожи, использованием комедогенных косметических продуктов или недостаточным удалением макияжа.

Неправильное питание

Питание может влиять на состояние кожи. Употребление пищи с высоким содержанием жиров, сахара и обработанных продуктов может способствовать появлению высыпаний на лице.