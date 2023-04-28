Дерматолог рассказала, почему нельзя покупать косметику "на разлив"

Профессиональная косметика очень дорогая. Это объясняется, в первую очередь, высокой стоимостью входящих в ее состав ингредиентов. Поэтому популярным стало покупать дорогие средства "на разлив". Однако лучше этого не делать.

Об этом сообщила дерматолог и косметолог Карина Панькив в Instagram .

Что следует знать

По словам эксперта, еще год назад покупать косметику "на разлив" было очень популярно среди косметологов. Разливать из больших профессиональных флаконов в маленькие емкости получались очень экономно.

Однако сейчас большинство экспертов пришли к выводу, что так поступать не стоит.

Сейчас есть такое разнообразие разных брендов косметики на любой вкус и кошелек, что при большом желании всегда можно что-то подобрать для себя не "за все деньги".

Неизвестный срок годности

В общем вы не можете быть на 100% уверены, что это за средство и какой он имеет срок годности.

Неизвестно сколько он уже лежит на полке открытым, или никто предварительно не лез пальцами в тот крем и в каких условиях он вообще разливался.

Средства должны храниться в специальной таре

Важно помнить, что некоторые средства должны храниться в специальной таре (темное стекло, флаконе с насосом, чтобы не было контакта с воздухом). Иначе активные вещества могут просто инактивироваться, и средство уже не будет работать так, как нужно.

Эксперт говорит, что особенно это касается сывороток.

Нет полной информации о средстве

При покупке косметики "на разлив" вы не будете иметь полной информации о средстве, которым будете пользоваться.

"Девушки, которые пользуются такими средствами, часто знают только то, что там ночной крем или дневной", - говорится в сообщении.

Косметолог отметила, что "разлив" - это хороший способ попробовать средство, производитель которого не предусмотрел пробники или же перед покупкой полноразмерного варианта. Но не на постоянной основе.

⠀