Як відпрати плями від тонального крему та помади: найпростіші та найдешевші способи

Плями від тонального крему чи помади на одязі, шарфах – головний біль багатьох жінок. Навіть найякісніша косметика, на жаль, може залишати сліди – через різкі перепади температур. А відмиваються ці плями не так вже й легко.

Якими засобами можна відіпрати плями від тонального крему чи помади – читайте нижче.

Чим можна видалити тональний крем чи помаду з одягу

Більшість намагається одразу ж затерти пляму з милом – і це лише погіршує ситуацію. Річ у тому, що будь-який крем містить жирні компоненти й проста вода з милом найчастіше не допомагають, а лише сильніше втирають засіб у тканину.

Якщо пляма зовсім свіжа, то можна взяти звичайний засіб для миття посуду. Однак засіб має бути прозорим, без додаткових ароматів і барвників, інакше є ризик, що тканина вашого одягу забарвиться в інший колір.

Нанесіть гель на пляму, трохи потріть, щоб він увібрався в волокна і замочіть мінімум на 1 годину. Потім треба випрати звичайним способом - бажано в пральній машині.

Чим видалити такі плями з меблів

Якщо пляма тонального засобу чи помади потрапила на меблі, то використовувати мильні розчини не можна – вони залишать неприємні розводи, які видалити буде ще складніше.

Для дивана використовуйте агресивніші засоби - наприклад, бензин. Нанесіть його на ватний диск та обробіть забруднення. Рухайтеся від краю плями до середини. Змінюйте ватяні диски в міру забруднення.

Можна також використовувати засіб для видалення лаку – проте тут варто бути обережнішим, оскільки є ризик пошкодити колір меблів.

Щоб видалити сліди та неприємний запах після очищення агресивними засобами – протріть поверхню антибактеріальними серветками. Спирт у цих серветках нейтралізує жирні сліди.