Косметолог пояснила, чому вітамін D не є корисним для шкіри

За словами Анни, сонячні промені можуть приносити не лише радість і вітамін D, але й серйозні проблеми для здоров'я шкіри. Відомо, що ультрафіолетове випромінювання може сприяти розвитку раку шкіри та пришвидшити процес старіння.

Чим довше та інтенсивніше людина перебуває на сонці без захисту, тим більше шкода наноситься її шкірі.

"Одним з поширених міфів є твердження, що сонячні промені лікують висипання та інші проблеми шкіри. Насправді, перебування на сонці без захисту може тимчасово зменшити вигляд висипань через ефект загару, але це не означає, що проблема була вирішена. У довгостроковій перспективі ультрафіолетове випромінювання може призвести до погіршення стану шкіри та подальшого загострення проблем", - зауважила лікар.

Чому вітамін D не є корисним для шкіри (фото: Freepik)

Також Анна каже, що сонячні промені ,окрім засмаги, викликають передчасне старіння шкіри. Волокна колагену та еластину,які дають шкірі пружність руйнуються під впливом сонця. Розвивається такий стан,як еластоз шкіри, зʼявляються передчасні зморшки , та обличчя починає виглядати більш дорослішим.

"Щоб захистити шкіру від шкідливого впливу сонця, важливо використовувати засоби з високим рівнем захисту від УФ-променів, носити одяг з довгими рукавами та широкими капюшонами, уникати перебування на сонці в періоди його найбільшої активності та регулярно проводити огляди у лікаря-дерматолога для вчасного виявлення будь-яких патологій", - розповідає косметолог.

Отже, лікар-косметолог резюмує, що міф про те, що сонце може лікувати проблеми шкіри, є недостовірним. Захист від сонця та обережне ставлення до перебування на сонці - ключові моменти для збереження здоров'я шкіри.