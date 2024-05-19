RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Косметолог объяснила, почему витамин D не полезен для кожи

Почему витамин D не полезен для кожи (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Витамин D - не всегда полезен для нашей кожи, особенно, когда это касается прямых солнечных лучей.

Детальнее об этом РБК-Украина (проекта Styler) рассказала врач косметолог Анна Тарасенко в эксклюзивном комментарии.

Косметолог объяснила, почему витамин D не полезен для кожи.

По словам Анны, солнечные лучи могут доставлять не только радость и витамин D, но и серьезные проблемы для здоровья кожи. Известно, что ультрафиолетовое излучение может способствовать развитию рака кожи и ускорить процесс старения.

Чем дольше и интенсивнее человек находится на солнце без защиты, тем больше вред наносится его коже.

"Одним из распространенных мифов является утверждение, что солнечные лучи лечат высыпания и другие проблемы кожи. На самом деле пребывание на солнце без защиты может временно уменьшить вид высыпаний из - за эффекта загара, но это не означает, что проблема была решена. привести к ухудшению состояния кожи и дальнейшему обострению проблем ", - отметила врач.

Почему витамин D не полезен для кожи (фото: Freepik)

Также Анна говорит, что солнечные лучи, кроме загара, вызывают преждевременное старение кожи. Волокна коллагена и эластина, дающие коже упругость разрушаются под воздействием солнца. Развивается такое состояние, как эластоз кожи, появляются преждевременные морщинки, и лицо начинает выглядеть более взрослым.

Чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца, важно использовать средства с высоким уровнем защиты от УФ-лучей, носить одежду с длинными рукавами и широкими капюшонами, избегать пребывания на солнце в периоды его наибольшей активности и регулярно проводить осмотры у врача-дерматолога для своевременного выявления любых патологий", - рассказывает косметолог.

Итак, врач-косметолог резюмирует, что миф о том, что солнце может лечить проблемы кожи, недостоверен. Защита от солнца и осторожное отношение к пребыванию на солнце - ключевые моменты для сохранения здоровья кожи.

Раньше мы рассказывали самые распространенные мифы о ботоксе.

Также Анна давала информацию о лучших витаминах для кожи лица.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаЗдоровьеЖенщины