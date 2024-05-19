Косметолог объяснила, почему витамин D не полезен для кожи.

По словам Анны, солнечные лучи могут доставлять не только радость и витамин D, но и серьезные проблемы для здоровья кожи. Известно, что ультрафиолетовое излучение может способствовать развитию рака кожи и ускорить процесс старения.

Чем дольше и интенсивнее человек находится на солнце без защиты, тем больше вред наносится его коже.

"Одним из распространенных мифов является утверждение, что солнечные лучи лечат высыпания и другие проблемы кожи. На самом деле пребывание на солнце без защиты может временно уменьшить вид высыпаний из - за эффекта загара, но это не означает, что проблема была решена. привести к ухудшению состояния кожи и дальнейшему обострению проблем ", - отметила врач.

Почему витамин D не полезен для кожи (фото: Freepik)

Также Анна говорит, что солнечные лучи, кроме загара, вызывают преждевременное старение кожи. Волокна коллагена и эластина, дающие коже упругость разрушаются под воздействием солнца. Развивается такое состояние, как эластоз кожи, появляются преждевременные морщинки, и лицо начинает выглядеть более взрослым.

Чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца, важно использовать средства с высоким уровнем защиты от УФ-лучей, носить одежду с длинными рукавами и широкими капюшонами, избегать пребывания на солнце в периоды его наибольшей активности и регулярно проводить осмотры у врача-дерматолога для своевременного выявления любых патологий", - рассказывает косметолог.

Итак, врач-косметолог резюмирует, что миф о том, что солнце может лечить проблемы кожи, недостоверен. Защита от солнца и осторожное отношение к пребыванию на солнце - ключевые моменты для сохранения здоровья кожи.