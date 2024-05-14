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Косметолог назвала найрозповсюдженіші міфи про ботокс

Вівторок 14 травня 2024 16:19
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Косметолог назвала найрозповсюдженіші міфи про ботокс Міфи про ботокс (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Тарасенко Анна

Процедура ботулінотерапії(далі-ботокс) поросла багатьма міфами та страшилками. Сьогодні ми розберемо найвідоміші з них, які косметолог чує кожен день від пацієнтів у кабінеті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис лікаря-косметолога Анни Тарсенко.

МІФ 1. Ботокс - це отрута та він може завдати шкоди здоровʼю

Вперше ботокс почали застосовувати для лікування блефароспазму ще у 70-х роках. За цей час препарат активно використовують для лікування невритів, мігреней, асиметрії обличчя, тремору.

Дітям з ДЦП вводять дозування ботулотоксину в десятки разів більше, ніж за одну процедуру у косметолога.

МІФ 2. Виникає атрофія мʼязів, вони не кровопостачаються

Якби це було правдою, то не було б потреби робити інʼєкції ботоксу повторно. Через 3-6 місяців(а у когось ще і раніше) відбувається повне відновлення міміки у повному обсязі.

Препарат блокує тільки нервово-мʼязову передачу, судини всі функціонують, як завжди. Мʼязи не відмирають, а міміка просто перерозподіляється та стає менш активною.

Косметолог назвала найрозповсюдженіші міфи про ботокс

Міфи про ботокс (фото: Freepik)

МІФ 3. Я звикну до інʼєкцій

Звикнути ви можете тільки у своє гарне відображення у дзеркалі.Після припинення дії препарату міміка відновиться, і ви можете не продовжувати інʼєктувати. Фізичного звикання бути не може.

МІФ 4. Почну колоти вже в 40,50 років, зараз ще зарано

Міміка формує дрібні зморшки навіть з зовсім юного віку. Чим активніше ви емоціонуєте, тим яскравіше на вашому обличчі виглядають зморшки. У молодому віці ще якось можна вчитися контролювати міміку, це правда. Але, якщо ви бачите заломи вже з самого ранку, вони статичні, то не треба чекати, поки вони стануть ще глибшими.

"Процедура робиться з 18 років тільки за показаннями. Довіряйте своє здоров’я тільки лікарям, і усі ці міфи будуть вам не страшні", - зауважила Анна.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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