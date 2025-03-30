Косметолог показала упражнение, которое сделает овал лица четким и красивым

Четкий овал лица - это не только генетика, но и результат правильного ухода и специальных упражнений. Существует эффективная техника, которая поможет подтянуть контуры лица и сделать его более выразительным без косметических процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как выполнять упражнения

По словам эксперта, нужно поставить большие пальцы в зоне подбородка и делать глубокие и очень медленные движения по центру. Выполнить нужно 5 раз.

Делайте глубокие движения вдоль линии челюсти до "угла молодости". Опускайтесь от ушей по боковой поверхности шеи.

"Делаем очень медленное движение к зоне угла молодости и медленно пускаемся от ушей по боковой поверхности шеи. Таких также 5 проходов. Важно делать глубокие медленные движения", - отметила косметолог.

Что еще поможет улучшить состояние лица

Регулярные тренировки помогают уменьшить лишний жир в области лица.

Важно контролировать осанку - наклоненная голова и сутулость могут провоцировать обвисание кожи.

Используй лифтинг-кремы и сыворотки с коллагеном, гиалуроновой кислотой и витамином С. Также наносите маски для подтяжки лица, например, с глиной или альгинатом.

Не забывай об увлажнении - сухая кожа теряет эластичность.

Пейте достаточно воды (1,5-2 л в день), чтобы избежать отеков. Избегайте избытка соли и сахара - они задерживают жидкость в организме. Употребляй белки (рыба, яйца, орехи), омега-3, продукты с витамином С (цитрусовые, брокколи) и коллаген.

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