Косметолог показала вправи, які допоможуть уникнути зморшок на шиї (відео)

Що таке платизма

За словами лікаря, регулярна розтяжка платизми допомагає зберегти шию пружною та попередити передчасне старіння.

Платизма - це поверхневий м’яз шиї, що з віком стає менш еластичним, сприяючи утворенню зморшок і складок. Саме розтяжка платизми допоможе зміцнити шкіру та покращити овал обличчя.

Важливо пам'ятати, що шкіра на шиї набагато тонша, ніж на обличчі. Тому вона швидше втрачає вологу, є більш сприятливою до негативного впливу сонячних променів.

Щоб запобігти появі зморшок на шиї, варто наносити на цю ділянку сонцезахисний засіб мінімум 2 рази на день, а також користуйтеся живильним кремом, шукаючи у його складі пептиди і вітамін A.

Вправи для уникнення зморшок на шиї

Косметолог розповіла, що спочатку потрібно поставити руку під ключицею, натягнути шкіру, зробити поворот голови та зафіксуватись.

Потрібно просто знаходитись у фіксації, тим самим ми розтягуємо м'яз, уникаємо зморшок в зоні шиї та "плюс дуже добре працюємо від птозу".

Коли дуже напружена платизма, то обличчя також тягнеться до низу.

Далі переходимо до іншого прийому - знову зробіть такий натяг шкіри і ще додайте колові рухи головою. Таким чином буде кращим розтягнення шиї та натяжіння шкіри.

Те ж саме потрібно зробити на іншій стороні.

"Повторюйте ці прості рухи та залишайтеся молодими і красивими", - зазначила експерт.