Косметолог показала вправи, які допоможуть уникнути зморшок на шиї (відео)
Стан шкіри на шиї найбільше вказує на вік. Зберегти вигляд шиї молодим і здоровим можна і без уколів краси, а за допомогою простий двох вправ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Що таке платизма
За словами лікаря, регулярна розтяжка платизми допомагає зберегти шию пружною та попередити передчасне старіння.
Платизма - це поверхневий м’яз шиї, що з віком стає менш еластичним, сприяючи утворенню зморшок і складок. Саме розтяжка платизми допоможе зміцнити шкіру та покращити овал обличчя.
Важливо пам'ятати, що шкіра на шиї набагато тонша, ніж на обличчі. Тому вона швидше втрачає вологу, є більш сприятливою до негативного впливу сонячних променів.
Щоб запобігти появі зморшок на шиї, варто наносити на цю ділянку сонцезахисний засіб мінімум 2 рази на день, а також користуйтеся живильним кремом, шукаючи у його складі пептиди і вітамін A.
Вправи для уникнення зморшок на шиї
Косметолог розповіла, що спочатку потрібно поставити руку під ключицею, натягнути шкіру, зробити поворот голови та зафіксуватись.
Потрібно просто знаходитись у фіксації, тим самим ми розтягуємо м'яз, уникаємо зморшок в зоні шиї та "плюс дуже добре працюємо від птозу".
Коли дуже напружена платизма, то обличчя також тягнеться до низу.
Далі переходимо до іншого прийому - знову зробіть такий натяг шкіри і ще додайте колові рухи головою. Таким чином буде кращим розтягнення шиї та натяжіння шкіри.
Те ж саме потрібно зробити на іншій стороні.
"Повторюйте ці прості рухи та залишайтеся молодими і красивими", - зазначила експерт.
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