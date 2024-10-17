Косметолог показала упражнения, которые помогут избежать морщин на шее (видео)

Состояние кожи на шее больше всего указывает на возраст. Сохранить вид шеи молодым и здоровым можно и без уколов красоты, а с помощью простых двух упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Что такое платизма

По словам врача, регулярная растяжка платизмы помогает сохранить упругую шею и предупредить преждевременное старение.

Платизма - это поверхностная мышца шеи, которая с возрастом становится менее эластичной, способствуя образованию морщин и складок. Именно растяжка платизмов поможет укрепить кожу и улучшить овал лица.

Важно помнить, что кожа на шее намного тоньше, чем на лице. Поэтому она быстрее теряет влагу, более благоприятна к негативному воздействию солнечных лучей.

Чтобы предотвратить появление морщин на шее, следует наносить на этот участок солнцезащитное средство минимум 2 раза в день, а также пользуйтесь питательным кремом, отыскивая в его составе пептиды и витамин A.

Упражнения во избежание морщин на шее

Косметолог рассказала, что сначала нужно поставить руку под ключицей, натянуть кожу, сделать поворот головы и зафиксироваться.

Нужно просто находиться в фиксации, тем самым мы растягиваем мышцу, избегаем морщины в зоне шеи и "плюс очень хорошо работаем от птоза".

Когда очень напряженная платизма, то лицо тоже тянется к низу.

Далее переходим к другому приему - снова сделайте такое натяжение кожи и еще добавьте круговые движения головой. Таким образом будет лучше растяжение шеи и натяжение кожи.

То же самое нужно сделать на другой стороне.

"Повторяйте эти простые движения и оставайтесь молодыми и красивыми", - отметила эксперт.