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Косметолог показала 3 вправи, які допоможуть швидко позбутися другого підборіддя

Як позбутися другого підборіддя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Проблема появи другого підборіддя актуальна як для жінок, так і для чоловіків. Прості три вправи допоможуть позбутися проблеми та покращать зовнішній вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.

За словами експерта, є легкі та ефективні техніки для краси обличчя без жодних ін’єкцій. Вони допоможуть позбутися другого підборіддя та отримати чіткий овал обличчя.

Рухи великими пальцями

Рухами великих пальців з зони другого підборіддя доходимо до мочок вух та опускаємось вниз по шиї.

Такі глибокі проникаючі рухи допоможуть ефективно позбутися другого підборіддя.

Виконати такі рухи потрібно 5 разів.

Рухи великими пальцями рук (фото: кадр з відео)

Рухи кісточками пальців

Усіма кісточками пальців рухаємось з під лінії щелепи та аж до вух. Після цього опускаємось руками вниз по шиї.

Рухи кісточками пальців для уникнення другого підборіддя (фото: кадр з відео)

Вправа з "гачками" пальців

Потрібно спочатку кісточки двох вказівних пальців поставити на підборіддя, а великі в зону другого. Вказівні пальці повинні бути ніби у формі гачків.

Рухатись руками потрібно над і під лінією щелепи потрібно іта до вух.

"Одна рука рухається, інша притримуючи рухається назустріч. Робимо такі 3 проходи", - зазначила експерт.

Вправа, яка допоможе позбутися другого підборіддя (фото: кадр з відео)

Косметолог розповіла, що такі вправи потрібно робити дуже повільно для кращого результату.

Виконувати їх потрібно 3 рази на тиждень, і вже через деякий час ви помітите, як:

  • друге підборіддя поступово зменшується
  • овал обличчя стає гарнішим та чіткішим

Раніше косметолога називала фактор, який призводить до сухості шкіри, зморшок та навіть акне.

Також читайте про комплекс вправ, які підтягнуть шкіру обличчя.

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