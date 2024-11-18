Косметолог показала 3 вправи, які допоможуть швидко позбутися другого підборіддя

Проблема появи другого підборіддя актуальна як для жінок, так і для чоловіків. Прості три вправи допоможуть позбутися проблеми та покращать зовнішній вигляд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
За словами експерта, є легкі та ефективні техніки для краси обличчя без жодних ін’єкцій. Вони допоможуть позбутися другого підборіддя та отримати чіткий овал обличчя.
Рухами великих пальців з зони другого підборіддя доходимо до мочок вух та опускаємось вниз по шиї.
Такі глибокі проникаючі рухи допоможуть ефективно позбутися другого підборіддя.
Виконати такі рухи потрібно 5 разів.
Усіма кісточками пальців рухаємось з під лінії щелепи та аж до вух. Після цього опускаємось руками вниз по шиї.
Потрібно спочатку кісточки двох вказівних пальців поставити на підборіддя, а великі в зону другого. Вказівні пальці повинні бути ніби у формі гачків.
Рухатись руками потрібно над і під лінією щелепи потрібно іта до вух.
"Одна рука рухається, інша притримуючи рухається назустріч. Робимо такі 3 проходи", - зазначила експерт.
Косметолог розповіла, що такі вправи потрібно робити дуже повільно для кращого результату.
Виконувати їх потрібно 3 рази на тиждень, і вже через деякий час ви помітите, як:
Раніше косметолога називала фактор, який призводить до сухості шкіри, зморшок та навіть акне.
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