Косметолог поділилась ефективною вправою, яка підтягне шкіру обличчя

Яка вправа корисна для обличчя

Робити таку вправу можна будь-де і будь-коли, щоб розслабити жувальні м’язи.

Головне, щоб руки були чисті.

Спочатку потрібно трішки привідкрити рот і робити колові рухи по зоні жувальних м’язів. Експерт зазначила, що такі м'язи болючі, але пропрацьовувати їх потрібно.

Рухи можна робити зверху до низу та знизу догори.

За словами фахівця, вправу можна робити щодня, навіть кілька разів, наприклад, коли вмиваємося або очищуємо обличчя.

Ольга Позднякова розповіла, що часто жінки витрачають величезні кошти у гонитві за молодістю. Однак, часто після таких "уколів краси" може перекосити обличчя, брови "впадуть" на очі, мігрують філери, виникає алергія та постійні набряки.

До того ж може виникати навіть залежність від уколів ботоксу.

Тому найбезпечнішим методом позбутися зморшок, косметолог вважає, є тейпування та масаж обличчя.