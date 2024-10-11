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Косметолог поділилась ефективною вправою, яка підтягне шкіру обличчя

Як підтягнути шкіру обличчя за допомогою простої вправи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Досягти підтягнутої та здорової шкіри обличчя можна абсолютно без уколів ботоксу. Проста вправа допоможе пропрацювати м'язи та навіть змінити форму обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольга Позднякової.

Яка вправа корисна для обличчя

Робити таку вправу можна будь-де і будь-коли, щоб розслабити жувальні м’язи.

Головне, щоб руки були чисті.

Спочатку потрібно трішки привідкрити рот і робити колові рухи по зоні жувальних м’язів. Експерт зазначила, що такі м'язи болючі, але пропрацьовувати їх потрібно.

Рухи можна робити зверху до низу та знизу догори.

За словами фахівця, вправу можна робити щодня, навіть кілька разів, наприклад, коли вмиваємося або очищуємо обличчя.

Ольга Позднякова розповіла, що часто жінки витрачають величезні кошти у гонитві за молодістю. Однак, часто після таких "уколів краси" може перекосити обличчя, брови "впадуть" на очі, мігрують філери, виникає алергія та постійні набряки.

До того ж може виникати навіть залежність від уколів ботоксу.

Тому найбезпечнішим методом позбутися зморшок, косметолог вважає, є тейпування та масаж обличчя.

Раніше ми повідомляли, чому не можна купувати косметику "на розлив".

Читайте також, кому потрібно розчиняти філери у губах після збільшення.

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