Косметолог назвала засоби для шкіри, які потрібно використовувати після 40 років

Вікові зніми у шкірі

За словами кометолога Дарії Тіщенко, після 40 років організм починає знижувати вироблення колагену, який відповідає за пружність шкіри. Це призводить до більш виражених зморшок, погіршення загального тонусу обличчя та поступової втрати об’ємів.

У цьому віці потрібно використовувати:

сироватки з антиоксидантами (вітамін С) для покращення тону та боротьби з пігментними плямами

пептиди або стимулятори колагену для відновлення еластичності. Також варто використовувати ретинол на ніч (але його відсоток має визначити лікар)

варто робити процедури для ліфтингу та чіткого контуру обличчя, використовувати препарати для контурної пластики губ для свіжості та зменшення чи профілактики зморшок над губами, ботулінотерапію та біоревіталізацію - для синтезу колагену, еластину та зволоженості шкіри

"Старіння - це неминучий процес, але при правильному догляді можна старіти "красиво" та повільно", - йдеться у повідомленні.

Догляд за шкірою в домашніх умовах

До того ж важливо звернути увагу на спосіб життя і звички. Жінкам після 40 варто:

відмовитися від умивання хлорованою водою

вмиватися спеціальними засобами

припинити застосування скрабів з великими частками

утриматися від спиртовмісних засобів для догляду за шкірою обличчя

відмовитися від тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв

обмежити час перебування під прямими сонячними променями

переглянути раціон харчування

оптимізувати кількість споживання води

вести активний спосіб життя

Опущення повік