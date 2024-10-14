Косметолог назвала засоби для шкіри, які потрібно використовувати після 40 років

Догляд за шкірою обличчя після 40 має свої особливості. В такому віці відбуваються кардинальні зміни в організмі жінки.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як доглядати за шкірою після 40 років.
За словами кометолога Дарії Тіщенко, після 40 років організм починає знижувати вироблення колагену, який відповідає за пружність шкіри. Це призводить до більш виражених зморшок, погіршення загального тонусу обличчя та поступової втрати об’ємів.
У цьому віці потрібно використовувати:
"Старіння - це неминучий процес, але при правильному догляді можна старіти "красиво" та повільно", - йдеться у повідомленні.
До того ж важливо звернути увагу на спосіб життя і звички. Жінкам після 40 варто:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тищенко, сайт Beauty skin та Riversol.