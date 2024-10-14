UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Косметолог назвала засоби для шкіри, які потрібно використовувати після 40 років

Як доглядати за шкірою після 40 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за шкірою обличчя після 40 має свої особливості. В такому віці відбуваються кардинальні зміни в організмі жінки.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як доглядати за шкірою після 40 років.

Вікові зніми у шкірі

За словами кометолога Дарії Тіщенко, після 40 років організм починає знижувати вироблення колагену, який відповідає за пружність шкіри. Це призводить до більш виражених зморшок, погіршення загального тонусу обличчя та поступової втрати об’ємів.

У цьому віці потрібно використовувати:

  • сироватки з антиоксидантами (вітамін С) для покращення тону та боротьби з пігментними плямами
  • пептиди або стимулятори колагену для відновлення еластичності. Також варто використовувати ретинол на ніч (але його відсоток має визначити лікар)
  • варто робити процедури для ліфтингу та чіткого контуру обличчя, використовувати препарати для контурної пластики губ для свіжості та зменшення чи профілактики зморшок над губами, ботулінотерапію та біоревіталізацію - для синтезу колагену, еластину та зволоженості шкіри

"Старіння - це неминучий процес, але при правильному догляді можна старіти "красиво" та повільно", - йдеться у повідомленні.

Догляд за шкірою в домашніх умовах

До того ж важливо звернути увагу на спосіб життя і звички. Жінкам після 40 варто:

  • відмовитися від умивання хлорованою водою
  • вмиватися спеціальними засобами
  • припинити застосування скрабів з великими частками
  • утриматися від спиртовмісних засобів для догляду за шкірою обличчя
  • відмовитися від тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв
  • обмежити час перебування під прямими сонячними променями
  • переглянути раціон харчування
  • оптимізувати кількість споживання води
  • вести активний спосіб життя

Опущення повік 

  • надмірне перебування на сонці

Раніше ми повідомляли про 5 міфів про пілінг, що вже застаріли.

Читайте також, чому насправді з'являються "мішки" під очима та чи допомагають огіркові маски.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тищенко, сайт Beauty skin та Riversol.

Читайте РБК-Україна в Google News
КосметологіяДогляд за шкірою