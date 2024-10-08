Можна робити навіть влітку: косметолог назвала 5 міфів про пілінг, що вже застаріли

Для ефективного очищення та оновлення шкіри недостатньо звичайного вмивання. Тому люди періодично роблять пілінг. Навколо такої популярної процедури виникло багато міфів, які варто ігнорувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про особливості пілінгу та чим він корисний для шкіри обличчя.

Що таке пілінг обличчя

Така процедура призначене для покращення зовнішнього вигляду шкіри обличчя. Ці покращення, які чітко видно, насамперед пов’язані з усуненням мертвих клітин, допомагаючи їм відшаровуватися та звільняти місце для нових.

Пілінг обличчя використовується для досягнення таких результатів:

отримання більш гладкої текстури шкіри

покращення еластичності та гладкості шкіри, завдяки чому обличчя стає набагато заяложенішим

зменшення пошкоджень, спричинених фотостарінням

зменшення мімічних ліній і зморшок

покращення вигляду шрамів, наприклад після акне

Поширені міфи про пілінг

Дерматолог та косметолог Дарія Тіщенко розповіла, що зараз розпочався сезон пілінгів. Тому назвала 5 тверджень, у які не варто вірити.

Пілінги не можна робити влітку

За словами лікаря, існує багато пілінгів, які можна робити в будь-яку пору року. Все тому, що головні їхні виробники - Італія та Іспанія, де сонце активне цілий рік.

Такі пілінги не викликають гіперпігментації та опіків, після них майже немає лущення та потреби в реабілітації.

Процедура якісного пілінгу влітку здатна очистити шкіру від зайвих ороговілих клітин. Це також зміцнює верхні шари шкіри та відновлює її захисні механізми.

Усі пілінги однакові

Це не правильне твердження, адже пілінги бувають різних рівнів. Наприклад, поверхневі, поверхнево-серединні та серединні. Кожен має свої особливості та підходить для різних типів шкіри й потреб.

Пілінги не омолоджують шкіру

Косметолог зазначила, що насправді, достатньо проводити один поверхневий пілінг раз на місяць, щоб побачити значне зменшення дрібних зморшок, підвищити еластичність і щільність шкіри.

Завдяки такій процедурі шкіра стає м’якою й еластичною, набуває здорового кольору.

Однак, важливо, що пілінг не вплине на птоз і не поверне об’єми.

Після пілінгів потрібна довга реабілітація

Це зовсім не так. На відновлення шкіри після пілінгу впливають деякі чинники. Перший - формула засобу.

У сучасному світі є багато різноманітних пілінгів, після них не потрібно сидіти вдома, адже стан шкіри не погіршиться. Тому ніяка реабілітація не потрібна.

Пілінги не можна поєднувати з іншими процедурами

Пілінги можна поєднувати з ін’єкціями, адже відбувається робота з абсолютно різними шарами шкіри.

"Пілінг дуже добре працює в поєднанні з біоревіталізацією, плазмотерапією та ботулінотерапією. А ось чого дійсно краще уникати - це лазерних процедур", - додала Тіщенко.