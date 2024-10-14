Косметолог назвала средства для кожи, которые нужно использовать после 40 лет

Уход за кожей лица после 40 лет имеет свои особенности. В этом возрасте происходят кардинальные изменения в организме женщины.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как ухаживать за кожей после 40 лет.
По словам кометолога Дарии Тищенко, после 40 лет организм начинает снижать выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи. Это приводит к более выраженным морщинам, ухудшению общего тонуса лица и постепенной потере объемов.
В этом возрасте следует использовать:
"Старение - это неизбежный процесс, но при правильном уходе можно стареть "красиво" и медленно", - говорится в сообщении.
К тому же важно обратить внимание на образ жизни и привычки. Женщинам после 40 стоит:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарья Тищенко, сайт Beauty skin и Riversol.