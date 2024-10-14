Косметолог назвала средства для кожи, которые нужно использовать после 40 лет

Возрастные изменения в коже

По словам кометолога Дарии Тищенко, после 40 лет организм начинает снижать выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи. Это приводит к более выраженным морщинам, ухудшению общего тонуса лица и постепенной потере объемов.

В этом возрасте следует использовать:

сыворотки с антиоксидантами (витамин С) для улучшения тона и борьбы с пигментными пятнами

пептиды или стимуляторы коллагена для восстановления эластичности. Также следует использовать ретинол на ночь (но его процент должен определить врач)

следует делать процедуры для лифтинга и четкого контура лица, использовать препараты для контурной пластики губ для свежести и уменьшения или профилактики морщин над губами, ботулинотерапию и биоревитализацию - для синтеза коллагена, эластина и увлажненности кожи

"Старение - это неизбежный процесс, но при правильном уходе можно стареть "красиво" и медленно", - говорится в сообщении.

Уход за кожей в домашних условиях

К тому же важно обратить внимание на образ жизни и привычки. Женщинам после 40 стоит:

отказаться от умывания хлорированной водой

умываться специальными средствами

прекратить применение скрабов с большими частицами

воздержаться от спиртосодержащих средств по уходу за кожей лица

отказаться от курения и употребления алкогольных напитков

ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами

просмотреть рацион питания

оптимизировать количество потребления воды

вести активный образ жизни

Опущения век