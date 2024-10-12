Косметолог назвала зміни у шкірі після 30 років, які призводять до зморшок

Що стається зі шкірою після 30 років

За словами косметолога Дарії Тіщенко, після 30 років починається зниження рівня гіалуронової кислоти, що веде до втрати вологи та появи перших зморшок. Саме тому основний акцент варто зробити на зволоження і захист.

Також з віком людина може помітити на шкірі темні плями, спричинені гіперпігментацією, які називаються веснянками або віковими плямами. Це відбувається через роки перебування на сонці, яке стимулює клітини до швидкого надмірного виробництва меланіну.

До того ж вироблення жиру в організмі сповільнюється. Це може призвести до змін кожного типу шкіри. Більшість людей помітять, що шкіра стає менш жирною, ніж раніше.

Дерматолог

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Спершу косметолог радить використовувати косметику з гіалуроновою кислотою, амінокислотами і полінуклеотидами для підтримки зволоженості.

Важливо також не нехтувати SPF для захисту від ультрафіолету.

Можна також додати процедури, такі як мезотерапія та плазмотерапія , для стимуляції вироблення колагену та поліпшення стану шкіри. Також будуть корисними регулярні поверхневі пілінги, мікрострумова терапія та ботулінотерапія за показаннями.