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Косметолог назвала зміни у шкірі після 30 років, які призводять до зморшок

Що відбувається з шкірою обличчя після 30 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після 30 років шкіра обличчя людини змінюється та знижується рівень важливої гіалуронові кислоти. У такому віці важливим є правильний догляд, який допоможе захистити від зовнішніх чинників.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головні зміни, які відбуваються зі шкірою з віком.

Що стається зі шкірою після 30 років

За словами косметолога Дарії Тіщенко, після 30 років починається зниження рівня гіалуронової кислоти, що веде до втрати вологи та появи перших зморшок. Саме тому основний акцент варто зробити на зволоження і захист.

Також з віком людина може помітити на шкірі темні плями, спричинені гіперпігментацією, які називаються веснянками або віковими плямами. Це відбувається через роки перебування на сонці, яке стимулює клітини до швидкого надмірного виробництва меланіну.

До того ж вироблення жиру в організмі сповільнюється. Це може призвести до змін кожного типу шкіри. Більшість людей помітять, що шкіра стає менш жирною, ніж раніше.

Дерматолог 

Як доглядати за обличчям

Спершу косметолог радить використовувати косметику з гіалуроновою кислотою, амінокислотами і полінуклеотидами для підтримки зволоженості.

Важливо також не нехтувати SPF для захисту від ультрафіолету.

Можна також додати процедури, такі як мезотерапія та плазмотерапія , для стимуляції вироблення колагену та поліпшення стану шкіри. Також будуть корисними регулярні поверхневі пілінги, мікрострумова терапія та ботулінотерапія за показаннями.

Раніше ми повідомляли про 5 міфів про пілінг, що вже застаріли.

Також читайте, як пом'якшити і захистити шкіру рук у холодну погоду.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко, сайт Real simple та Health.harvard.

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