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Косметолог назвала изменения в коже после 30 лет, которые приводят к морщинам

Что происходит с кожей лица после 30 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После 30 лет кожа лица человека изменяется и снижается уровень важной гиалуроновой кислоты. В таком возрасте важен правильный уход, который поможет защитить от внешних факторов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, о главных изменениях, происходящих с кожей с возрастом.

Что происходит с кожей после 30 лет

По словам косметолога Дарии Тищенко, после 30 лет начинается снижение уровня гиалуроновой кислоты, что ведет к потере влаги и появлению первых морщин. Именно поэтому основной акцент следует сделать на увлажнение и защиту.

Также с возрастом человек может заметить на коже темные пятна, вызванные гиперпигментацией, которые называются веснушками или возрастными пятнами. Это происходит спустя годы пребывания на солнце, которое стимулирует клетки к быстрому чрезмерному производству меланина.

К тому же выработка жира в организме замедляется. Это может привести к изменениям каждого типа кожи. Большинство людей заметят, что кожа становится менее жирной, чем раньше.

Дерматолог

Как ухаживать за лицом

Сначала косметолог советует использовать косметику с гиалуроновой кислотой, аминокислотами и полинуклеотидами для поддержания увлажненности.

Важно также не пренебрегать SPF для защиты от ультрафиолета.

Можно также добавить процедуры, такие как мезотерапия и плазмотерапия для стимуляции выработки коллагена и улучшения состояния кожи. Также будут полезны регулярные поверхностные пилинги, микротоковая терапия и ботулинотерапия по показаниям.

Ранее мы сообщали о 5 мифов о пилинге, которые уже устарели.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко, сайт Real simple и Health.harvard.

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