Косметолог назвала зміни у шкірі після 30 років, які призводять до зморшок

Після 30 років шкіра обличчя людини змінюється та знижується рівень важливої гіалуронові кислоти. У такому віці важливим є правильний догляд, який допоможе захистити від зовнішніх чинників.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головні зміни, які відбуваються зі шкірою з віком.

Що стається зі шкірою після 30 років

За словами косметолога Дарії Тіщенко, після 30 років починається зниження рівня гіалуронової кислоти, що веде до втрати вологи та появи перших зморшок. Саме тому основний акцент варто зробити на зволоження і захист.

Також з віком людина може помітити на шкірі темні плями, спричинені гіперпігментацією, які називаються веснянками або віковими плямами. Це відбувається через роки перебування на сонці, яке стимулює клітини до швидкого надмірного виробництва меланіну.

До того ж вироблення жиру в організмі сповільнюється. Це може призвести до змін кожного типу шкіри. Більшість людей помітять, що шкіра стає менш жирною, ніж раніше.

Дерматолог Керолайн Робінсон зазначила, що у 30 років система відновлення шкіри сповільнюється, що призводить до тьмяного вигляду та зменшення вироблення колагену.

Кінчики носа можуть опускатися, оскільки сполучна тканина, що підтримує носовий хрящ, слабшає.

Як доглядати за обличчям

Спершу косметолог радить використовувати косметику з гіалуроновою кислотою, амінокислотами і полінуклеотидами для підтримки зволоженості.

Важливо також не нехтувати SPF для захисту від ультрафіолету.

Можна також додати процедури, такі як мезотерапія та плазмотерапія , для стимуляції вироблення колагену та поліпшення стану шкіри. Також будуть корисними регулярні поверхневі пілінги, мікрострумова терапія та ботулінотерапія за показаннями.

Зволожуючі засоби заспокоюють суху шкіру і можуть тимчасово зробити зморшки менш помітними. Багато з них містять речовини (наприклад, гліцерин), які можуть допомогти зв’язати воду зі шкірою. Ексфоліантні креми можуть покращити зовнішній вигляд вікової шкіри, позбавляючись від мертвих клітин шкіри, які не відшаровуються так швидко, як у молодості.

На додаток до основний засобів догляду за шкірою, доктор Робінсон рекомендує додавати місцевий ретинол (або сироватку на основі пептидів), щоб боротись з тонкими лініями та пружністю шкіри.