Косметолог назвала изменения в коже после 30 лет, которые приводят к морщинам

После 30 лет кожа лица человека изменяется и снижается уровень важной гиалуроновой кислоты. В таком возрасте важен правильный уход, который поможет защитить от внешних факторов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, о главных изменениях, происходящих с кожей с возрастом.

Что происходит с кожей после 30 лет

По словам косметолога Дарии Тищенко, после 30 лет начинается снижение уровня гиалуроновой кислоты, что ведет к потере влаги и появлению первых морщин. Именно поэтому основной акцент следует сделать на увлажнение и защиту.

Также с возрастом человек может заметить на коже темные пятна, вызванные гиперпигментацией, которые называются веснушками или возрастными пятнами. Это происходит спустя годы пребывания на солнце, которое стимулирует клетки к быстрому чрезмерному производству меланина.

К тому же выработка жира в организме замедляется. Это может привести к изменениям каждого типа кожи. Большинство людей заметят, что кожа становится менее жирной, чем раньше.

Дерматолог Кэролайн Робинсон отметила, что в 30 лет система восстановления кожи замедляется, что приводит к тусклому виду и уменьшению выработки коллагена.

Кончики носа могут опускаться, поскольку соединительная ткань, поддерживающая носовой хрящ, слабеет.

Как ухаживать за лицом

Сначала косметолог советует использовать косметику с гиалуроновой кислотой, аминокислотами и полинуклеотидами для поддержания увлажненности.

Важно также не пренебрегать SPF для защиты от ультрафиолета.

Можно также добавить процедуры, такие как мезотерапия и плазмотерапия для стимуляции выработки коллагена и улучшения состояния кожи. Также будут полезны регулярные поверхностные пилинги, микротоковая терапия и ботулинотерапия по показаниям.

Увлажняющие средства успокаивают сухую кожу и могут временно сделать морщины менее заметными. Многие содержат вещества (например, глицерин), которые могут помочь связать воду с кожей. Эксфолиантные кремы могут улучшить внешний вид возрастной кожи, избавляясь от мертвых клеток кожи, которые не отслаиваются так быстро, как в молодости.

В дополнение к основным средствам по уходу за кожей, доктор Робинсон рекомендует добавлять местный ретинол (или сыворотку на основе пептидов), чтобы бороться с тонкими линиями и упругостью кожи.